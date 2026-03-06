Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 6. marca 2026 o 16:40
Čas čítania 1:26

Analytici odhadujú zdražovanie palív až o sedem centov. Ceny začnú dvíhať už o pár hodín

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Analytici odhadujú zdražovanie palív až o sedem centov. Ceny začnú dvíhať už o pár hodín
Zdroj: Unsplash/Zbynek Burival

Odborníci predpokladajú, že ceny pohonných hmôt v budúcom týždni vzrastú o 2 až 7 centov na liter.

Rast cien ropy na svetových trhoch po eskalácii napätia na Blízkom východe môže už v najbližších dňoch zdražiť pohonné látky na Slovensku. Analytici očakávajú, že ceny benzínu a nafty by mohli v budúcom týždni vzrásť približne o dva až sedem centov za liter. V piatok na to upozornili analytici Malcom Finance a XTB.

Cena severomorskej ropy Brent sa počas minulého týždňa zvýšila približne zo 71,3 na 72,87 dolára (62,72 eura) za barel (159 litrov). Prudší rast nastal po 28. februári, keď USA a Izrael uskutočnili koordinované vojenské údery na ciele v Iráne. V piatok hodnota ropy Brent dosahovala takmer 85 dolárov za barel. Analytici sa ale zhodujú, že cena ropy v najbližšom období môže rásť až k hranici 100 dolárov za barel, čo by sa výrazne odrazilo aj na cene pohonných látok.

„Globálne trhy s ropou sa v tejto chvíli presúvajú z režimu fundamentov do režimu logistického rizika. Nejde už len o to, koľko ropy je na trhu, ale či ju bude možné bezpečne a plynulo prepravovať cez kľúčové dopravné uzly,“ tvrdí generálny riaditeľ spoločnosti Malcom Finance Jaroslav Ton.

4. marca 2026 o 10:00 Čas čítania 2:51 Pokuta za daňové priznanie môže dosiahnuť až 16-tisíc eur. Ktoré chyby sú najčastejšie a ako sa im vyhnúť? Pokuta za daňové priznanie môže dosiahnuť až 16-tisíc eur. Ktoré chyby sú najčastejšie a ako sa im vyhnúť?

Napätie sa prejavuje najmä v oblasti Hormuzského prielivu. Zvýšené bezpečnostné riziko v regióne komplikuje prepravu, zvyšuje náklady na poistenie lodí a časť flotily vyčkáva mimo rizikovej oblasti.

Cena zemného plynu od začiatku týždňa stúpla približne o 40 %

Odborníci odhadujú, že náklady na poistenie lodí v Perzskom zálive môžu stúpnuť približne o 25 až 50 %. To sa následne premieta do nákladov na dopravu a do cien palív. Rýchlejšie sa tento vývoj zvyčajne prejavuje pri nafte, ktorá je bližšie ku konečnému spotrebiteľovi a reaguje citlivejšie na logistické prirážky. Jej cena už vzrástla približne o 17 % a v krátkom čase prekonala tempo rastu samotnej ropy.

Analytik XTB Matej Bajzík zároveň upozornil na napätie, ktoré pozastavenie prepravy cez Hormuzský prieliv a bezpečnostné incidenty v oblasti spôsobilo na európskom energetickom trhu. Cena zemného plynu na referenčnom európskom trhu prudko vzrástla na približne 55 eur za megawatthodinu (MWh), pričom od začiatku týždňa stúpla približne o 40 %.

2. marca 2026 o 14:00 Čas čítania 3:26 „Je to len informatívny materiál, nie návod na prežitie.“ Expert hodnotí príručku pre krízové situácie ministerstva vnútra „Je to len informatívny materiál, nie návod na prežitie.“ Expert hodnotí príručku pre krízové situácie ministerstva vnútra

Podľa analytikov by dlhšie obmedzenie dopravy mohlo ovplyvniť aj samotnú ponuku ropy na trhu. Niektoré producentské krajiny majú totiž len obmedzené skladovacie kapacity. Ak by nemohli ropu vyvážať, boli by nútené obmedziť ťažbu.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Getty Images/Sean Gallup
6. marca 2026 o 5:29 Čas čítania 0:41 Poznáme výšku maximálnej materskej v roku 2027. Bude vyššia o stovky eur Poznáme výšku maximálnej materskej v roku 2027. Bude vyššia o stovky eur
1. marca 2026 o 14:50 Čas čítania 0:33 Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
5. februára 2026 o 12:44 Čas čítania 2:42 ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho? ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Ekonomika Ekonomika Slovensko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
1
5. 2. 2026 12:44
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
dnes o 10:44
Kyjev obvinil Maďarsko zo zadržania zamestnancov ukrajinskej štátnej banky. Prevážali zlato a 70 miliónov eur
Kyjev obvinil Maďarsko zo zadržania zamestnancov ukrajinskej štátnej banky. Prevážali zlato a 70 miliónov eur
pred 2 hodinami
Zelenskyj hrozil Orbánovi „adresou pre armádu“. Európska komisia to označila za neprijateľné
Zelenskyj hrozil Orbánovi „adresou pre armádu“. Európska komisia to označila za neprijateľné
včera o 08:46
Štát chce viac žandárov: Po novom sa môžu do zboru zapojiť aj tieto skupiny ľudí
Štát chce viac žandárov: Po novom sa môžu do zboru zapojiť aj tieto skupiny ľudí
dnes o 05:29
Poznáme výšku maximálnej materskej v roku 2027. Bude vyššia o stovky eur
Poznáme výšku maximálnej materskej v roku 2027. Bude vyššia o stovky eur
1
5. 2. 2026 12:44
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
včera o 14:16
Úrady varujú: V obľúbenom výživovom doplnku zistili salmonelu. Predávajú ho aj známe e-shopy
Úrady varujú: V obľúbenom výživovom doplnku zistili salmonelu. Predávajú ho aj známe e-shopy
včera o 08:46
Štát chce viac žandárov: Po novom sa môžu do zboru zapojiť aj tieto skupiny ľudí
Štát chce viac žandárov: Po novom sa môžu do zboru zapojiť aj tieto skupiny ľudí
dnes o 05:29
Poznáme výšku maximálnej materskej v roku 2027. Bude vyššia o stovky eur
Poznáme výšku maximálnej materskej v roku 2027. Bude vyššia o stovky eur
dnes o 10:44
Kyjev obvinil Maďarsko zo zadržania zamestnancov ukrajinskej štátnej banky. Prevážali zlato a 70 miliónov eur
Kyjev obvinil Maďarsko zo zadržania zamestnancov ukrajinskej štátnej banky. Prevážali zlato a 70 miliónov eur
1
5. 2. 2026 12:44
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
28. 2. 2026 13:47
Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty
Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty
2
1. 3. 2026 14:50
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
3
2. 3. 2026 6:31
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
1
28. 2. 2026 11:12
Fiktívna živnosť ťa môže stáť tisíce eur. Úrady preverujú skutočný spôsob práce
Fiktívna živnosť ťa môže stáť tisíce eur. Úrady preverujú skutočný spôsob práce
Lifestyle news
Až tretina Gen Z mužov verí, že ženy by ich mali „poslúchať“. Nová štúdia prichádza s desivými zisteniami
pred 50 minútami
Serena Williams ako Barbie? Mattel k MDŽ vydáva kolekciu inšpirovanú úspešnými ženami
pred hodinou
Herečka Monika Szabó skončila v nemocnici. Za dvojité videnie a problémy s dýchaním mohol bežný zákrok
pred 2 hodinami
Budapešť v mene protidrogovej vojny natvrdo zatvára ikonické kluby. Hrozí tento scenár aj u nás?
pred 3 hodinami
Rosalía a New Balance sa spojili. Predstavujú nový model tenisiek
dnes o 12:02
Ryan Gosling zapojil svoje dcéry do natáčania nového filmu. Nahovorili mu repliky mimozemšťana
dnes o 10:20
Radcliffe a Felton sa stretli na Broadwayi. Herci z Harryho Pottera sa navzájom podporili na predstaveniach
dnes o 08:56
Britney Spears zadržali za jazdu pod vplyvom alkoholu. Nejde o jej prvé porušenie zákona
včera o 17:33
Leonardo DiCaprio dorazil do Česka. Na týchto miestach ho môžeš zahliadnuť
včera o 16:07
Ekonomika Všetko
Podnikateľov čaká nová povinnosť pri fakturácii: Koho sa týka a aké sú pravidlá?
dnes o 12:00
Podnikateľov čaká nová povinnosť pri fakturácii: Koho sa týka a aké sú pravidlá?
Nový systém eFaktúr zmení spôsob, akým si firmy a inštitúcie medzi sebou posielajú faktúry.
Konflikt na Blízkom východe môže zdvihnúť ceny na Slovensku. Toto všetko podľa odborníkov zdražie
1
včera o 19:02
Konflikt na Blízkom východe môže zdvihnúť ceny na Slovensku. Toto všetko podľa odborníkov zdražie
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
dnes o 08:50
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
ZOZNAM: Pozri si firmy, ktoré minulý mesiac skončili v bankrote. O prácu prišli stovky zamestnancov
včera o 12:32
ZOZNAM: Pozri si firmy, ktoré minulý mesiac skončili v bankrote. O prácu prišli stovky zamestnancov
KALKULAČKA: Kedy máš nárok na odstupné a koľko môžeš dostať? V niektorých prípadoch ide až o päť platov
včera o 10:44
KALKULAČKA: Kedy máš nárok na odstupné a koľko môžeš dostať? V niektorých prípadoch ide až o päť platov
VIDEO: O koľko zdražie benzín a nafta na Slovensku? Analytik očakáva rast cien už tento týždeň
včera o 17:23
VIDEO: O koľko zdražie benzín a nafta na Slovensku? Analytik očakáva rast cien už tento týždeň
Zahraničie Všetko
Za satirické video o Dubaji Slovákom hrozili väzením. Sú videá z Dubaja výsledkom propagandy?
pred 31 minútami
Za satirické video o Dubaji Slovákom hrozili väzením. Sú videá z Dubaja výsledkom propagandy?
pred 2 hodinami
Zelenskyj hrozil Orbánovi „adresou pre armádu“. Európska komisia to označila za neprijateľné
dnes o 10:44
Kyjev obvinil Maďarsko zo zadržania zamestnancov ukrajinskej štátnej banky. Prevážali zlato a 70 miliónov eur
Slovensko Všetko
Tieto aplikácie ti vykradnú účet. Okamžite ich vymaž a riaď sa týmto návodom
dnes o 08:11
Tieto aplikácie ti vykradnú účet. Okamžite ich vymaž a riaď sa týmto návodom
pred hodinou
Počas víkendu uzatvoria tunel Višňové na diaľnici D1. Slovenskí vodiči budú musieť využiť obchádzkovú trasu
pred 3 hodinami
Pamätník Lučanského prekvapil verejnosť: Mikulec poukázal na chybný dátum narodenia aj názov „Padlý anjel”
Ekonomika Všetko
Podnikateľov čaká nová povinnosť pri fakturácii: Koho sa týka a aké sú pravidlá?
dnes o 12:00
Podnikateľov čaká nová povinnosť pri fakturácii: Koho sa týka a aké sú pravidlá?
1
včera o 19:02
Konflikt na Blízkom východe môže zdvihnúť ceny na Slovensku. Toto všetko podľa odborníkov zdražie
pred 21 minútami
Analytici odhadujú zdražovanie palív až o sedem centov. Ceny začnú dvíhať už o pár hodín

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Za satirické video o Dubaji Slovákom hrozili väzením. Sú videá z Dubaja výsledkom propagandy?
pred 30 minútami
Za satirické video o Dubaji Slovákom hrozili väzením. Sú videá z Dubaja výsledkom propagandy?
Po útokoch v regióne zaplavili sociálne siete videá influencerov z Dubaja s vetou „I know who protects us“. Slováci pre Refresher vysvetľujú, aké pravidlá tam platia pre tvorbu obsahu.
Pokuta za daňové priznanie môže dosiahnuť až 16-tisíc eur. Ktoré chyby sú najčastejšie a ako sa im vyhnúť?
pred 2 dňami
Pokuta za daňové priznanie môže dosiahnuť až 16-tisíc eur. Ktoré chyby sú najčastejšie a ako sa im vyhnúť?
„Je to len informatívny materiál, nie návod na prežitie.“ Expert hodnotí príručku pre krízové situácie ministerstva vnútra
2. 3. 2026 14:00
„Je to len informatívny materiál, nie návod na prežitie.“ Expert hodnotí príručku pre krízové situácie ministerstva vnútra
NAŽIVO: Irán sľubuje najzúrivejšiu útočnú operáciu v dejinách, Trump a Netanjahu vraj ponesú následky. V Dubaji hlásia explózie
1. 3. 2026 7:52
NAŽIVO: Irán sľubuje najzúrivejšiu útočnú operáciu v dejinách, Trump a Netanjahu vraj ponesú následky. V Dubaji hlásia explózie
Irán vs. USA: Benzín môže zdražieť. S akou sumou máme rátať na slovenských pumpách?
27. 2. 2026 15:47
Irán vs. USA: Benzín môže zdražieť. S akou sumou máme rátať na slovenských pumpách?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia