Mnohí ľudia pritom svoj telefón sprístupnia dobrovoľne, hoci to nemusí byť ich povinnosť.
Policajná kontrola môže zahŕňať rôzne úkony, no nie každú požiadavku policajta musíš automaticky splniť. Platí to napríklad pri kontrole mobilného telefónu.
Pri bežnej cestnej kontrole policajt nemá automaticky právo žiadať, aby si odomkol telefón, prezradil PIN alebo mu ukázal správy, fotografie či videá. Na prístup k obsahu zariadenia musí mať zákonný dôvod alebo príslušné oprávnenie, napríklad v rámci trestného konania.
V praxi však ľudia niekedy telefón ukážu dobrovoľne, napríklad zo stresu alebo v snahe vyhnúť sa problémom. Dobrovoľné sprístupnenie mobilu je však odlišná situácia od prípadu, keď chce polícia získať jeho obsah bez súhlasu majiteľa.