Vláde nariadil pripraviť plán na ochranu kritickej infraštruktúry a citlivých priemyselných objektov pred dronmi a kybernetickými útokmi.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok vyhlásil, že ruská hybridná hrozba voči Francúzsku a ďalším európskym krajinám sa v posledných týždňoch zintenzívnila. Vláde preto nariadil pripraviť plán na ochranu kritickej infraštruktúry a objektov obranného či technologického priemyslu pred dronmi a kybernetickými útokmi.
Macron poukázal na viacero nedávnych incidentov v Európe, vrátane dronových útokov a narušení vzdušného priestoru. Poľský premiér Donald Tusk už vo štvrtok varoval, že podľa spravodajských informácií môže Rusko pripravovať ďalšie hybridné útoky proti krajinám podporujúcim Ukrajinu.