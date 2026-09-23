Doteraz sa pritom sankcie obnovovali spravidla každého pol roka.
Členské štáty Európskej únie schválili predĺženie sankcií voči približne 3 000 ruským a bieloruským osobám a subjektom o ďalšie tri roky, teda do 22. septembra 2029. Doteraz sa pritom individuálne sankcie obnovovali spravidla každých šesť mesiacov.
Zo sankčného zoznamu zároveň vyradili tri osoby a jeden subjekt. Podľa medializovaných informácií sú medzi nimi aj miliardári Ališer Usmanov a Michail Fridman.
Slovensko žiadalo vyradenie miliardárov
Slovensko dlhodobo presadzovalo, aby Usmanov a Fridman zo sankčného zoznamu vypadli. K požiadavke na vyradenie Usmanova sa neskôr pridalo aj Francúzsko, Luxembursko zase žiadalo rovnaký postup v prípade Fridmana.
Írske predsedníctvo Rady EÚ následne navrhlo kompromis – vyradenie oboch podnikateľov výmenou za predĺženie sankčného režimu na 36 mesiacov. Cieľom bolo zároveň predísť opakovaným sporom pri obnovovaní sankcií.