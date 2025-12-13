Podnet od študentov už rieši aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ).
V bratislavskom internáte sa rozšírili ploštice. Študenti sa sťažujú na štípance a na prenášanie hmyzu domov. Podľa ich vyjadrení nepomáha ani opakovaná dezinsekcia a ploštice sa stále vracajú, informuje portál Noviny.sk.
„Mi písal spolubývajúci, že našli ploštice a následne, keď sme už pozreli postele všetko, tak tam už boli tie vajíčka, také tie čierne oblasti pri rohoch matrace,“ opísal situáciu jeden zo študentov. „Ja som kontaktovala priamo internát, či už e-mailom cez partnera. Nedostali sme do dnešného dňa ani odpoveď,“ povedala ďalšia študentka.
Jeden zo študentov si dokonca preniesol ploštice aj domov a deratizáciu za 150 eur musel hradiť z vlastného vrecka.
„Máme to teraz už na izbe, asi štvrtýkrát, tretíkrát a tak. Nie je to asi príjemné, úplne. No ja až tak nemám štípance, ale spolubývajúci majú," hovorí jeden zo zasiahnutých. „Majú sa robiť ďalšie vstreky, takže uvidím. Od internátu som nemal nijaký pozitívny postoj k tomu. Môžeme tam vlastne ďalej bývať aj po tom postreku,“ povedal ďalší.
Vedenie internátu situáciu monitoruje
Podľa hovorcu Slovenskej technickej univerzity, Juraja Rybanského, je problém v tom, že internát z kapacitných dôvodov nemá možnosť študentov preubytovať. Vedenie internátu hovorí, že situáciu monitoruje. Podľa tvrdení sú zatiaľ údajne postihnuté dve bunky.
„Ak sa tento výskyt potvrdí, tak odborne zaškolení pracovníci okamžite vykonajú zásah. Tu však treba poznamenať, že ten zásah je viacfázový a vyžaduje si aj súčinnosť zo strany ubytovaných. To znamená, ubytovaný musí dať k dispozícii všetky svoje veci,“ hovorí Juraj Rybanský.
