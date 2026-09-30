Pre vážnu poruchu zabezpečovacích zariadení je na železničnej stanici v Žiline úplne prerušená doprava, čo spôsobuje reťazové meškania vlakov.
Na železničnej stanici v Žiline je v stredu približne od 10.30 h prerušená doprava, dôvodom je nefunkčnosť zabezpečovacích zariadení. Na odstránení poruchy sa pracuje. TASR o tom informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková.
„Naši zamestnanci už pracujú na odstránení následkov poruchy. Momentálne však nevieme presne určiť, kedy bude doprava obnovená,“ skonštatovala Lániková.
Poruchu na trati potvrdila aj Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). „Vlaková doprava je aktuálne obmedzená a vlaky čakajú pred stanicou na obnovenie prevádzky,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Do odstránenia poruchy tak nebudú premávať vlaky podľa plánovaného cestovného poriadku, pričom časové odchýlky sa môžu postupne prenášať aj na ďalšie spoje. Cestujúcim odporúča pred cestou sledovať aktuálne informácie o svojom vlaku.
Zasiahnuté spoje
Situácia má výrazný vplyv na vlakovú dopravu v okolí Žiliny. „Vybrané osobné vlaky boli v časti svojej trasy odrieknuté. ZSSK preto pre cestujúcich zabezpečila náhradnú autobusovú dopravu na úsekoch Čadca - Žilina, Dolný Hričov - Žilina a Žilina - Varín,“ spresnil Baček.
Diaľkové expresy na trase Bratislava - Žilina - Košice bude manažér infraštruktúry podľa aktuálnych možností postupne púšťať cez stanicu Žilina. „V úseku Dolný Hričov - Výhybňa Váh ZSSK na vlaky radu Ex 6xx nasadzuje hnacie vozidlá nezávislej trakcie, aby bolo možné dopravu zachovať aj napriek obmedzeniu,“ doplnil hovorca.