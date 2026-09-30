Veľký krok k spájaniu poisťovní: Úrad pre dohľad schválil kúpu Unionu zdravotnou poisťovňou Dôvera
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TASR
dnes 30. septembra 2026 o 15:46
Čas čítania 0:40

Veľký krok k spájaniu poisťovní: Úrad pre dohľad schválil kúpu Unionu zdravotnou poisťovňou Dôvera

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Veľký krok k spájaniu poisťovní: Úrad pre dohľad schválil kúpu Unionu zdravotnou poisťovňou Dôvera
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou odsúhlasil žiadosť Dôvery na nadobudnutie sto percent akcií v súkromnom Unione.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) odsúhlasil žiadosť súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera na nadobudnutie sto percent akcií a hlasovacích práv v súkromnej Union zdravotnej poisťovni. TASR o tom informovala Katarína Kudjáková z ÚDZS.

Dôvera podala žiadosť začiatkom augusta. „Po detailnom preskúmaní všetkých predložených podkladov úrad ako príslušný orgán podľa zákona o zdravotných poisťovniach konštatuje, že žiadosť spĺňa všetky zákonné podmienky potrebné pre vydanie súhlasu, a preto vydáva predchádzajúci súhlas spoločnosti ZP Dôvera na nadobudnutie 100 percent akcií a 100 percent hlasovacích práv v ZP Union,“ ozrejmila Kudjáková.

Európska komisia sa zatiaľ nevyjadrila

Dôvera spoločne s Achmeou B.V., holandským vlastníkom súkromnej Union ZP, zároveň v auguste podali Európskej komisii žiadosť o prednotifikáciu. Žiadajú v nej o stanovisko ku kúpe zdravotnej poisťovne Union.

Achmea a Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, podpísali 14. júla zmluvu o prevode akcií Union ZP do poisťovne Dôvera s cieľom vytvoriť silnejšie zázemie pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. Po získaní všetkých potrebných súhlasov je v pláne zlúčenie Union zdravotnej poisťovne so zdravotnou poisťovňou Dôvera.

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Náhľadový obrázok: TASR
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