Slovensko sa po šesťdesiatich rokoch dočkalo kompletnej rekonštrukcie svojho základného súkromnoprávneho predpisu.
Doterajší Občiansky zákonník fungoval na Slovensku už od roku 1964. Rezort spravodlivosti dlhodobo upozorňoval, že tento predpis bol postavený na reáliách socialistického života, čím výrazne okliešťoval slobodu jednotlivca a neriešil moderné ekonomické či spoločenské vzťahy.
Hoci sa v priebehu desaťročí viackrát opravoval, na dnešný zložitý svet už jednoducho nestačil. Nová verzia má zabezpečiť prehľadný a jednotný právny systém bez zbytočných medzier.
Nové dedenie aj koniec známej skratky BSM
Nový kódex sa delí na sedem kľúčových častí a prináša množstvo zmien pre bežný život:
- Zjednotenie premlčania a opatrovníctvo: Zavádza sa jednotná, trojročná premlčacia lehota a presnejšie pravidlá pre opatrovníctvo či fungovanie právnických osôb.
- Koniec BSM: Známe bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nahradí nový oficiálny termín „spoločné imanie manželov“, ktorý podľa ministerstva presnejšie vystihuje podstatu vecí.
- Revolúcia v dedení: Výrazne sa rozširujú možnosti, ako naložiť s majetkom pre prípad smrti. Zavádzajú sa úplne nové inštitúty ako dedičská zmluva, odkaz, príkaz či správca dedičstva. Menia sa aj pravidlá pri závetoch a vydedení.
Zrušenie dvojitých zmlúv a prechod na nové pravidlá
Veľké upratovanie čaká aj zmluvy. Doteraz existoval mätúci dualizmus, keď napríklad kúpna zmluva alebo zmluva o dielo fungovala inak podľa Občianskeho a inak podľa Obchodného zákonníka. Nová úprava toto zdvojenie ruší a pravidlá zjednocuje. Zároveň jasnejšie upravuje náhrady škôd aj nemajetkovej ujmy pre obete.
Do finálneho textu zákona sa dostali aj dva pozmeňujúce návrhy opozičného KDH – po novom sa tak do práva dostáva inštitút podzáložného práva a súkromného fondu (návrh na tzv. elektronickú osobu však neprešiel).
Na prípravu na nové pravidlá bude dostatok času. Nový Občiansky zákonník totiž nadobudne účinnosť až 1. júla 2027.