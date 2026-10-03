Spresnené odhady Štatistického úradu SR ukazujú obrovský prepad úrody kukurice aj cukrovej repy, pričom výnosy na hektár klesli na dlhoročné minimá.
Najnovšie dáta štatistikov potvrdzujú, že horúce a suché počasie najviac zasiahlo kľúčové jesenné plodiny. Celková produkcia kukurice na zrno by mala dosiahnuť len 686-tisíc ton, čo predstavuje zhruba 53 percent z vlaňajšej úrody. Očakávaný hektárový výnos 4,63 tony je takmer o 44 percent nižší ako minulý rok a výrazne zaostáva za päťročným priemerom.
Ešte horšie dopadla kukurica určená na siláž, ktorej hektárový výnos padol na približne 20 ton. Ide o najhorší výsledok od roku 2000.
Najvýraznejší prepad však zaznamenala technická cukrová repa. Jej celková úroda medziročne klesla o brutálnych 62 percent na 464-tisíc ton. Za týmto prepadom stojí nielen zníženie osiatej plochy o tretinu, ale aj viac než 43-percentný pokles výnosu z jedného hektára.
Zemiakov je viac než dosť
Naopak, svetlým bodom tohtoročnej žatvy sa stali zemiaky. Hoci výmera vysadených zemiakov klesla o 9 percent na 5 100 hektárov, celková produkcia dosiahne 162-tisíc ton. Priemerný výnos na úrovni 32 ton z hektára predstavuje absolútny rekord od roku 1970, odkedy sú oficiálne dáta dostupné. Tohtoročná úroda zemiakov tak prekonala aj doterajšie minuloročné maximá a presiahla päťročný priemer o takmer štvrtinu.
Pri slnečnici poľnohospodári veľa dôvodov na radosť nemajú. Celkový objem produkcie presahujúci 166-tisíc ton znamená medziročný pokles o 12 percent. A to aj napriek tomu, že pestovatelia osiali o štvrtinu väčšiu plochu než vlani. Nízke výnosy na hektár však očakávania výrazne skresali.