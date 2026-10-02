Digitalizácia má zjednodušiť administratívu, zvýšiť transparentnosť a skomplikovať neoficiálne dohody.
Ministerstvo vnútra chystá veľkú zmenu v systéme ukladania sankcií za dopravné priestupky. Výhľadovo by mali policajti v teréne úplne prestať narábať s hotovosťou. Po novom dostane každá uložená pokuta svoj vlastný unikátny kód, podľa ktorého systém okamžite spáruje a overí platbu. Pre rezort to znamená koniec zložitého vyúčtovávania bankoviek a podstatne jednoduchšiu administratívu.
Stopka pre úplatky, no nie pre všetky
Nový spôsob úhrady prinesie aj vyššiu transparentnosť. Ak policajti po zavedení systému nebudú mať žiadny služobný dôvod prijať od vodiča hotovosť, akékoľvek pýtanie si bankoviek bude okamžite podozrivé a ťažko obhájiteľné. Systém však dokáže kontrolovať len tie priestupky, ktoré policajt oficiálne zapíše. Pokiaľ by sa hliadka s vodičom neoficiálne dohodla a incident by do databázy vôbec nenahodila, samotná digitalizácia takéto konanie neodhalí.
Zvládne to každý, kto má vodičák
Hoci sa môžu objaviť obavy zo strany starších vodičov alebo ľudí zvyknutých výhradne na hotovosť, priloženie karty k terminálu je mimoriadne jednoduchý úkon. Ak je človek spôsobilý zvládnuť hustú premávku, rešpektovať dopravné značky a bezpečne prejsť zložité križovatky, bezhotovostná platba preňho nebude predstavovať žiadny problém.
Priprav sa na podstatne vyššie pokuty za rýchlosť
Digitalizácia platieb prichádza ruka v ruke s prísnejšími trestami pre cestných pirátov. Vďaka novele zákona o cestnej premávke schválenej v júni 2026 platia za výrazné prekročenie rýchlosti vyššie sankcie. Týka sa to najmä šoférov, ktorí prekročia rýchlosť v obci o viac ako 50 km/h a mimo obce o viac ako 60 km/h. V blokovom konaní sa pritom maximálna hranica pokuty posunula nahor až o 200 eur.