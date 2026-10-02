Koniec kešu pri policajnej kontrole: Pokuty zaplatíš už len kartou, zmena má skomplikovať aj úplatky
0
0
0
Daniel Zbudila
včera 2. októbra 2026 o 20:40
Čas čítania 0:59

Koniec kešu pri policajnej kontrole: Pokuty zaplatíš už len kartou, zmena má skomplikovať aj úplatky

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Koniec kešu pri policajnej kontrole: Pokuty zaplatíš už len kartou, zmena má skomplikovať aj úplatky
Zdroj: Facebook/Ministerstvo vnútra SR

Digitalizácia má zjednodušiť administratívu, zvýšiť transparentnosť a skomplikovať neoficiálne dohody.

Ministerstvo vnútra chystá veľkú zmenu v systéme ukladania sankcií za dopravné priestupky. Výhľadovo by mali policajti v teréne úplne prestať narábať s hotovosťou. Po novom dostane každá uložená pokuta svoj vlastný unikátny kód, podľa ktorého systém okamžite spáruje a overí platbu. Pre rezort to znamená koniec zložitého vyúčtovávania bankoviek a podstatne jednoduchšiu administratívu.

Stopka pre úplatky, no nie pre všetky

Nový spôsob úhrady prinesie aj vyššiu transparentnosť. Ak policajti po zavedení systému nebudú mať žiadny služobný dôvod prijať od vodiča hotovosť, akékoľvek pýtanie si bankoviek bude okamžite podozrivé a ťažko obhájiteľné. Systém však dokáže kontrolovať len tie priestupky, ktoré policajt oficiálne zapíše. Pokiaľ by sa hliadka s vodičom neoficiálne dohodla a incident by do databázy vôbec nenahodila, samotná digitalizácia takéto konanie neodhalí.

Zvládne to každý, kto má vodičák

Hoci sa môžu objaviť obavy zo strany starších vodičov alebo ľudí zvyknutých výhradne na hotovosť, priloženie karty k terminálu je mimoriadne jednoduchý úkon. Ak je človek spôsobilý zvládnuť hustú premávku, rešpektovať dopravné značky a bezpečne prejsť zložité križovatky, bezhotovostná platba preňho nebude predstavovať žiadny problém.

Priprav sa na podstatne vyššie pokuty za rýchlosť

Digitalizácia platieb prichádza ruka v ruke s prísnejšími trestami pre cestných pirátov. Vďaka novele zákona o cestnej premávke schválenej v júni 2026 platia za výrazné prekročenie rýchlosti vyššie sankcie. Týka sa to najmä šoférov, ktorí prekročia rýchlosť v obci o viac ako 50 km/h a mimo obce o viac ako 60 km/h. V blokovom konaní sa pritom maximálna hranica pokuty posunula nahor až o 200 eur.

Nové pokuty od ministerstva vnútra.
Nové pokuty od ministerstva vnútra. Zdroj: Ministerstvo vnútra SR
26. septembra 2026 o 18:20 Čas čítania 0:51 REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
27. septembra 2026 o 17:15 Čas čítania 0:25 MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
2. októbra 2026 o 14:50 Čas čítania 0:48 MAPA: Kde sa dýcha najlepšie a kde vdychuješ smog? Nový rebríček odhalil najčistejšie aj najhoršie okresy na Slovensku MAPA: Kde sa dýcha najlepšie a kde vdychuješ smog? Nový rebríček odhalil najčistejšie aj najhoršie okresy na Slovensku
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Unsplash/Chuttersnap gts
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Polícia SR
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 17:50
Po odvolaní Tarabu si Šimečka a Matovič vliezli do vlasov. PS žiada výmenu predsedu Hnutia Slovensko
Po odvolaní Tarabu si Šimečka a Matovič vliezli do vlasov. PS žiada výmenu predsedu Hnutia Slovensko
včera o 19:20
Poznaj slovenskú elitu: Toto sú top vedci na Slovensku, ktorí svojimi objavmi menia svet
Poznaj slovenskú elitu: Toto sú top vedci na Slovensku, ktorí svojimi objavmi menia svet
včera o 11:20
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
včera o 14:50
MAPA: Kde sa dýcha najlepšie a kde vdychuješ smog? Nový rebríček odhalil najčistejšie aj najhoršie okresy na Slovensku
MAPA: Kde sa dýcha najlepšie a kde vdychuješ smog? Nový rebríček odhalil najčistejšie aj najhoršie okresy na Slovensku
pred 3 hodinami
Koniec kešu pri policajnej kontrole: Pokuty zaplatíš už len kartou, zmena má skomplikovať aj úplatky
Koniec kešu pri policajnej kontrole: Pokuty zaplatíš už len kartou, zmena má skomplikovať aj úplatky
včera o 11:20
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
včera o 08:50
Prorektor Tancer z UK odstúpil, ukazuje na 26-tisícový plat aj lacný byt pre politika z Hlasu
Prorektor Tancer z UK odstúpil, ukazuje na 26-tisícový plat aj lacný byt pre politika z Hlasu
pred 2 dňami
TABUĽKA: Kedy sa dočkáte dôchodku? Pozrite si veľký prehľad veku odchodu do penzie
TABUĽKA: Kedy sa dočkáte dôchodku? Pozrite si veľký prehľad veku odchodu do penzie
včera o 17:50
Po odvolaní Tarabu si Šimečka a Matovič vliezli do vlasov. PS žiada výmenu predsedu Hnutia Slovensko
Po odvolaní Tarabu si Šimečka a Matovič vliezli do vlasov. PS žiada výmenu predsedu Hnutia Slovensko
včera o 09:35
Polícia dnes spúšťa masívnu akciu po celom Slovensku. Posvieti si hlavne na opitých vodičov
Polícia dnes spúšťa masívnu akciu po celom Slovensku. Posvieti si hlavne na opitých vodičov
10
27. 9. 2026 15:15
28-ročný Daniel si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
28-ročný Daniel si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
1
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
28. 9. 2026 17:27
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
26. 9. 2026 18:20
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
26. 9. 2026 9:26
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
Lifestyle news
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
pred 3 dňami
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
pred 4 dňami
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov
3. 9. 2026 17:40
1 000 koní, žiadna strecha, 77 vyrobených kusov a cena viac ako 1 milión eur. BRABUS predstavil BODO CABRIOLET
31. 8. 2026 10:40
Slovensko Všetko
Políciu rozhýbal zásah Žilinku: Pred školou sa vyhrážal so sekerou, 18-ročného muža už obvinili
včera o 20:00
Políciu rozhýbal zásah Žilinku: Pred školou sa vyhrážal so sekerou, 18-ročného muža už obvinili
18-ročný mladík sa so sekerou v ruke vyhrážal deviatakovi základnej školy zabitím.
Po odvolaní Tarabu si Šimečka a Matovič vliezli do vlasov. PS žiada výmenu predsedu Hnutia Slovensko
včera o 17:50
Po odvolaní Tarabu si Šimečka a Matovič vliezli do vlasov. PS žiada výmenu predsedu Hnutia Slovensko
Rakúsko spúšťa veľký test varovného systému. Signál zachytíš aj na Slovensku
včera o 18:35
Rakúsko spúšťa veľký test varovného systému. Signál zachytíš aj na Slovensku
Historický zlom u Svedkov Jehovových: Zmierňujú prísne pravidlo o krvi, rozhodnutie nechávajú na svedomí
včera o 17:05
Historický zlom u Svedkov Jehovových: Zmierňujú prísne pravidlo o krvi, rozhodnutie nechávajú na svedomí
MAPA: Kde sa dýcha najlepšie a kde vdychuješ smog? Nový rebríček odhalil najčistejšie aj najhoršie okresy na Slovensku
včera o 14:50
MAPA: Kde sa dýcha najlepšie a kde vdychuješ smog? Nový rebríček odhalil najčistejšie aj najhoršie okresy na Slovensku
Poznaj slovenskú elitu: Toto sú top vedci na Slovensku, ktorí svojimi objavmi menia svet
včera o 19:20
Poznaj slovenskú elitu: Toto sú top vedci na Slovensku, ktorí svojimi objavmi menia svet
Slovensko Všetko
Políciu rozhýbal zásah Žilinku: Pred školou sa vyhrážal so sekerou, 18-ročného muža už obvinili
včera o 20:00
Políciu rozhýbal zásah Žilinku: Pred školou sa vyhrážal so sekerou, 18-ročného muža už obvinili
včera o 17:50
Po odvolaní Tarabu si Šimečka a Matovič vliezli do vlasov. PS žiada výmenu predsedu Hnutia Slovensko
včera o 18:35
Rakúsko spúšťa veľký test varovného systému. Signál zachytíš aj na Slovensku
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Zahraničie Všetko
Chorvátsko zasiahlo zemetrasenie. Domáci hovoria o silných otrasoch a ranách
včera o 13:50
Chorvátsko zasiahlo zemetrasenie. Domáci hovoria o silných otrasoch a ranách
včera o 18:35
Rakúsko spúšťa veľký test varovného systému. Signál zachytíš aj na Slovensku
pred 2 dňami
Slovák čelí v Nemecku obvineniu za tri brutálne vraždy. Obeti odrezal nohy, útočil kladivom

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Násilie na školách
včera o 18:12
Násilie na školách
Prečo pribúdajú útoky na školách? Čo je to Copycat efekt a aký vplyv naň majú médiá?
Odvaha v čase tragédie: Hrdinky, ktoré si zaslúžia našu úctu
včera o 15:42
Odvaha v čase tragédie: Hrdinky, ktoré si zaslúžia našu úctu
Máš 18 až 30 rokov? EÚ ti zaplatí pobyt v zahraničí
včera o 13:36
Máš 18 až 30 rokov? EÚ ti zaplatí pobyt v zahraničí
Opitý Rus v Gruzínsku močil z balkóna. Vykrikoval pri tom „Sláva Rusku“
včera o 10:15
Opitý Rus v Gruzínsku močil z balkóna. Vykrikoval pri tom „Sláva Rusku“
Taraba sa vrátil do parlamentu
pred 2 dňami
Taraba sa vrátil do parlamentu
Viac