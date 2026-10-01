Špinavé vybavenie, zlé štítky či predaj tovaru, ktorý už mal byť dávno v koši.
Kontrolóri zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR sa v auguste rozhodne nenudili. Do terénu vyrazili na viac ako 2 500 úradných kontrol, pri ktorých si posvietili na zhruba tisícku firiem a poldruha tisíca prevádzok.
Výsledok? Problémy našli pri 115 kontrolách, z ktorých vzišlo celkovo 365 konkrétnych pochybení. Medzi najčastejšie prešľapy patrila podľa inšpektorov zlá hygiena samotných budov, ale aj špinavé pracovné pomôcky či technologické zariadenia. Klasikou, ktorá sa neustále opakuje, bol opäť predaj potravín po dátume spotreby a chybné označovanie výrobkov.
Pozitívom však je, že aspoň v auguste sa na slovenskom trhu neobjavil žiadny vyslovene nebezpečný produkt, ktorý by museli nahlasovať do európskeho systému rýchleho varovania (RASFF).
Pokuty za takmer 80-tisíc eur
Za menšie nedostatky rozdávali inšpektori priamo na mieste takzvané blokové pokuty. Tých bolo 189 v celkovej hodnote necelých 1 800 eur. Keď však išlo o závažnejšie hygienické či bezpečnostné prešľapy, posúvali ich do správneho konania.
V auguste takto nadobudlo právoplatnosť 47 rozhodnutí, pričom celková suma vyzbieraných sankcií presiahla 79-tisíc eur. Najvyššia samostatná pokuta pre jedného prevádzkovateľa sa vyšplhala až na 14-tisíc eur.
Zhnité ovocie v maloobchodoch
Samostatnou kategóriou boli čerstvé ovocie a zelenina. Kontrolóri preverili vyše 33 ton plodín a ukázalo sa, že nie všetko na pultoch spĺňa normy. Požiadavkám nevyhovelo viac ako 580 kilogramov tovaru, čo predstavuje zhruba 5,7 percenta zo všetkých skontrolovaných plodín.
Zaujímavosťou je, že úplne všetok tento problémový a nevyhovujúci tovar objavili inšpektori výhradne v maloobchodných prevádzkach; u prvovýrobcov či vo veľkoskladoch v tomto smere pochybenia nezistili. Za tieto prešľapy už úrady stihli uzavrieť osem správnych konaní a udelili pokuty vo výške vyše 12-tisíc eur.