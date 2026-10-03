Niekoľko hodín tak neposielajte žiadne platby a neprihlásite sa ani do mobilnej aplikácie.
V nedeľu 4. októbra sa klienti ČSOB musia pripraviť na nočný výpadok elektronických služieb. Banka naplánovala technickú údržbu svojich systémov v skorej ranných hodinách, konkrétne v čase od 1:00 do 7:00 ráno.
Počas tohto šesťhodinového okna nebude možné kontrolovať zostatok na účte, nastavovať trvalé príkazy ani realizovať akékoľvek online prevody.
Ktoré služby budú nedostupné?
Odstávka sa dotkne kompletného digitálneho ekosystému banky. Nedostupné budú mobilná aplikácia ČSOB SmartBanking, portál pre osobnú správu financií Moja ČSOB aj služba BusinessBanking určená pre podnikateľov. Banka zákazníkom odkazuje, že na systémoch pracuje s cieľom priniesť ešte modernejšie a stabilnejšie prostredie.
Kartou aj z bankomatu si zaplatíš bez obmedzení
Obmedzenie sa našťastie nijako nedotkne bežného platenia v teréne. Bez akýchkoľvek problémov budeš môcť naďalej platiť plastovou aj mobilnou kartou v obchode či na čerpacej stanici. Zásah do systémov rovnako neovplyvní ani výbery hotovosti z bankomatov.