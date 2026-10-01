Súčasný poslanec čelí vážnym podozreniam z korupčnej trestnej činnosti.
Okresný súd v maďarskom Kecskeméte nariadil vo štvrtok väzbu pre poslanca opozičnej strany Fidesz a exministra kultúry a inovácií Balázsa Hankóa, ktorý je podozrivý z korupcie. Oznámil to hovorca prokuratúry Báčsko-malokumánskej župy. Píše o tom TASR na základe správy agentúry MTI.
Hankóa už v pondelok parlament zbavil poslaneckej imunity. Následne bol zadržaný a vypočutý.
Idú po funkcionároch Fideszu
Prokuratúra podozrieva Hankóa z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v súvislosti s kauzou Národného kultúrneho fondu (NKA), kde mala vzniknúť škoda 17,3 miliardy forintov (približne 47 miliónov eur).
Maďarská polícia v júli vykonala raziu v dátovom centre, ktoré prevádzkuje servery opozičnej strany Fidesz, a to pre údajné zneužitie a iné trestné činy v NKA.
Prokuratúra vedie trestné stíhanie pre podozrenie, že NKA prostredníctvom netransparentného procesu prideľovania nasmerovala miliardy forintov zo štátnych dotácií umelcom a organizáciám, ktoré majú väzby na Fidesz. Diať sa to malo pod vedením Hankóa. Bývalý minister všetky obvinenia voči svojej osobe odmieta a konanie označuje za politicky motivované.