Korupčný škandál u susedov: Maďarského exministra Hankóa poslala polícia rovno do väzby
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TASR
dnes 1. októbra 2026 o 14:54
Čas čítania 0:38

Korupčný škandál u susedov: Maďarského exministra Hankóa poslala polícia rovno do väzby

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Korupčný škandál u susedov: Maďarského exministra Hankóa poslala polícia rovno do väzby
Zdroj: TASR/MTI/Robert Hegedus

Súčasný poslanec čelí vážnym podozreniam z korupčnej trestnej činnosti.

Okresný súd v maďarskom Kecskeméte nariadil vo štvrtok väzbu pre poslanca opozičnej strany Fidesz a exministra kultúry a inovácií Balázsa Hankóa, ktorý je podozrivý z korupcie. Oznámil to hovorca prokuratúry Báčsko-malokumánskej župy. Píše o tom TASR na základe správy agentúry MTI.

Hankóa už v pondelok parlament zbavil poslaneckej imunity. Následne bol zadržaný a vypočutý.

Idú po funkcionároch Fideszu

Prokuratúra podozrieva Hankóa z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v súvislosti s kauzou Národného kultúrneho fondu (NKA), kde mala vzniknúť škoda 17,3 miliardy forintov (približne 47 miliónov eur).

Maďarská polícia v júli vykonala raziu v dátovom centre, ktoré prevádzkuje servery opozičnej strany Fidesz, a to pre údajné zneužitie a iné trestné činy v NKA.

Prokuratúra vedie trestné stíhanie pre podozrenie, že NKA prostredníctvom netransparentného procesu prideľovania nasmerovala miliardy forintov zo štátnych dotácií umelcom a organizáciám, ktoré majú väzby na Fidesz. Diať sa to malo pod vedením Hankóa. Bývalý minister všetky obvinenia voči svojej osobe odmieta a konanie označuje za politicky motivované.

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Náhľadový obrázok: TASR/MTI/Robert Hegedus
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