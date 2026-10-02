To, čo sa začalo ako pokojný nesúhlas so stavom francúzskeho školstva, prerástlo do masívneho pouličného chaosu.
Vlna nespokojnosti sa rozhorela ešte minulý piatok na stredných školách v parížskej metropolitnej oblasti. Študentom pretiekla trpezlivosť s poddimenzovaným rozpočtom v školstve, kritickým nedostatkom pedagógov a havarijným stavom školských budov.
Počas štvrtka sa však štrajk masívne rozšíril aj na vysoké školy. Podľa študentského zväzu Union Étudiante protestujúci zablokovali približne 30 univerzitných kampusov po celej krajine.
Slzný plyn, podpálená škola aj zničené hasičské auto
S pribúdajúcimi dňami sa však pôvodne pokojné demonštrácie na mnohých miestach zvrhli na čistý vandalizmus a agresiu. Len vo štvrtok polícia zadržala celkovo 1 949 ľudí, z ktorých väčšina čelí obvineniam z fyzického útoku na verejného činiteľa.
France is burning: nearly 2,000 people detained during high school student protests— NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2026
The demonstrations began on September 21 and have already affected more than 400 schools.
The students are demanding that the problems of overcrowded classrooms and teacher shortages be… pic.twitter.com/X3nmObcjvI
Pri potýčkach utrpelo zranenia až 305 policajtov a žandárov, pričom od štartu protestov sa zranilo aj 170 žiakov a 65 zamestnancov škôl. Výtržníci útočili na autobusy, ničili zastávky, odpaľovali petardy a zapaľovali kontajnery. Vo vstupe strednej školy v Nantes vypukol požiar a v Marseille demonštranti dokonca zapálili kompletné hasičské vozidlo. Polícia musela na pacifikáciu davu použiť slzný plyn.
A high school entrance hall caught fire in one French city and teenage protesters blocked trams in another on Thursday, as secondary pupils upped their strike over what they denounce as poor learning conditions.— CGTN Europe (@CGTNEurope) October 1, 2026
The movement in the lycees, which students aged 15 to 18 attend for… pic.twitter.com/k5gkMqInCq
Stovky zatvorených škôl
Ministerstvo vnútra vyjadrilo hlboké poľutovanie nad tým, že vyčíňanie v uliciach už nemá absolútne nič spoločné s legitímnym presadzovaním študentských požiadaviek. Francúzsky premiér Sébastien Lecornu preto vo štvrtok narýchlo zvolal krízové zasadnutie vlády.
Situácia si vyžiadala aj radikálne reštrikcie vo vzdelávaní. Minister školstva Édouard Geffray oznámil, že v piatok zostane z bezpečnostných dôvodov zatvorených približne 400 škôl, ktoré prechádzajú výhradne na dištančnú výučbu. Geffray zároveň prostredníctvom televízie France 2 vyzval všetkých účastníkov na okamžité zachovanie pokoja a prisľúbil, že rezort odštartuje so zástupcami študentov oficiálne rokovania.
Nie sú učitelia ani učebnice
Súčasná vlna protestov stredoškolákov vo Francúzsku sa v piatok dotkla viac než 560 škôl, oznámilo ministerstvo školstva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Od začiatku dňa bolo alebo je v súčasnosti 564 škôl zasiahnutých akciami alebo narušením výučby,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení krátko po poludní.
„Celý rok sme nemali učiteľa prírodných vied. Nemáme žiadne učebnice. A napriek tomu sme tí šťastnejší. Na predmestiach je to ešte horšie,“ citovala AFP 15-ročného Simona pred strednou školou Turgot v centre Paríža.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu priznal, že výhrady mladých ľudí sú oprávnené. Zdôraznil však, že v žiadnom prípade nimi nie je možné ospravedlňovať násilnosti a útoky na policajtov, učiteľov či novinárov, ktorí o protestoch informujú. Študenti tvrdia, že polícia používa neprimeranú silu a spôsobila zraneniami tým, že na rozohnanie protestov vystreľovala slzotvorné granáty.