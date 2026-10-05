Po nehode zaznela výzva jazdcom, aby nepodceňovali používanie prilieb a ďalších ochranných pomôcok.
Na pumptrackovej dráhe v Beckove sa v sobotu podvečer stala vážna nehoda 21-ročného cyklistu. Podľa svedkov sa mu počas jazdy skrížilo koleso, následne spadol a vo vysokej rýchlosti si udrel hlavu o asfaltovú hranu, informovala obec Beckov na sociálnej sieti.
Mladík utrpel vážne zranenia a na miesto privolali záchranársky vrtuľník, ktorý ho previezol na ošetrenie. Podľa aktuálnych informácií je stabilizovaný a mimo ohrozenia života.
V súvislosti s nehodou zaznela aj výzva pre návštevníkov pumptracku, aby nepodceňovali používanie prilby a ďalších ochranných pomôcok. Apel smeruje najmä na skúsenejších jazdcov, ktorí môžu ísť príkladom mladším deťom.