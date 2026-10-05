Mladý cyklista havaroval na pumptracku v Beckove. Po vážnom páde ho prevážal záchranársky vrtuľník
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Natália Mišániová
dnes 5. októbra 2026 o 18:05
Čas čítania 0:22

Mladý cyklista havaroval na pumptracku v Beckove. Po vážnom páde ho prevážal záchranársky vrtuľník

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Mladý cyklista havaroval na pumptracku v Beckove. Po vážnom páde ho prevážal záchranársky vrtuľník
Zdroj: Facebook/ Obec Beckov

Po nehode zaznela výzva jazdcom, aby nepodceňovali používanie prilieb a ďalších ochranných pomôcok.

Na pumptrackovej dráhe v Beckove sa v sobotu podvečer stala vážna nehoda 21-ročného cyklistu. Podľa svedkov sa mu počas jazdy skrížilo koleso, následne spadol a vo vysokej rýchlosti si udrel hlavu o asfaltovú hranu, informovala obec Beckov na sociálnej sieti.

Mladík utrpel vážne zranenia a na miesto privolali záchranársky vrtuľník, ktorý ho previezol na ošetrenie. Podľa aktuálnych informácií je stabilizovaný a mimo ohrozenia života.

V súvislosti s nehodou zaznela aj výzva pre návštevníkov pumptracku, aby nepodceňovali používanie prilby a ďalších ochranných pomôcok. Apel smeruje najmä na skúsenejších jazdcov, ktorí môžu ísť príkladom mladším deťom.

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Náhľadový obrázok: Facebook/ Obec Beckov
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