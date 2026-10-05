Prípad nabral rýchly spád až po tom, ako postup polície začala preverovať Generálna prokuratúra.
Prípad nebezpečného vyhrážania pred základnou školou v Čeľadiciach v okrese Nitra má ďalší zásadný posun. 18-ročný mladík, ktorý čelí obvineniu z trestného činu nebezpečného vyhrážania, strávi najbližšie obdobie vo väzobnej bunke. Ako pre TASR potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva PZ v Nitre Tomáš Havetta, sudca vzal obvineného do väzby v nedeľu v popoludňajších hodinách.
Mával sekerou a hrozil smrťou
Nebezpečný incident sa odohral ešte 10. septembra priamo pred bránami školy. Mladík so sekerou v ruke konfrontoval deviataka a hrozil mu, že ak sa večer nedostaví na dohodnuté miesto, príde ho zabiť priamo domov. Zároveň sa vyhrážal, že so zbraňou vtrhne aj do samotnej školy.
O situácii sa od vystrašených rodičov dozvedel starosta Čeľadíc Peter Pukan. Po preverení záberov z obecných kamier a z mobilu jedného zo žiakov podal 22. septembra oficiálne trestné oznámenie.
Zásah Žilinku
Konanie polície však napriek vážnosti situácie stagnovalo až do 1. októbra. Zlom nastal až v momente, keď do medializovanej kauzy vstúpil generálny prokurátor Maroš Žilinka a nechal preveriť včasnosť a zákonnosť postupu strážcov zákona.
Policajti následne podozrivého okamžite obvinili, zadržali a predviedli pred sudcu. Krajské riaditeľstvo v Nitre zároveň spustilo vnútornú kontrolu, ktorá má preveriť, či pri prvotnom vyšetrovaní nedošlo k zbytočným prieťahom alebo zlyhaniu služobných postupov.