Už niekoľko dní márne pátrajú po 18-ročnom Andriiovi Kurtovi.
Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV vyhlásili oficiálne pátranie po 18-ročnom Andriiovi Kurtovi.
Mladíka videli naposledy v pondelok 28. septembra 2026 okolo 14:00 hodine poobede. Odišiel zo svojej adresy prechodného bydliska na ulici Staré Grunty v Karlovej Vsi a odvtedy o sebe nepodal jedinú správu.
Poznáš ho? Toto je jeho popis
Ak sa pohybuješ v Bratislave a okolí, všimaj si svoje okolie. Andriia spoznáš podľa týchto poznávacích znamení:
- Výška a postava: Je vysoký približne 175 až 180 cm a má štíhlu postavu.
- Tvár a vlasy: Má modré oči, svetlohnedé vlasy ostrihané po uši a nosí dioptrické okuliare.
- Oblečenie: V čase odchodu bol oblečený kompletne v sivom – na sebe mal svetlosivú mikinu, svetlosivé tepláky, šedé tričko a šedé tenisky.
Ako môžeš pomôcť?
Akékoľvek informácie o tom, kde sa Andrii nachádza, prípadne či si ho v posledných dňoch nevidel, môžu byť pre políciu kľúčové. Informácie môžeš okamžite nahlásiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, alebo napísať súkromnú správu na Facebooku stránke Polícia SR – Bratislavský kraj.