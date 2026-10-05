Extrémne sucho udrelo v plnej sile na juh Slovenska.
V okrese Rimavská Sobota vyhlásili pre nedostatok pitnej vody mimoriadnu situáciu. V dôsledku sucha vyschli v dedinách bez verejných vodovodov studne a miestne pramene, bez vody je aktuálne desať obcí regiónu. Vodu bude obyvateľom dovážať i armáda. Pre TASR to uviedol Okresný úrad (OÚ) Rimavská Sobota.
Mimoriadnu situáciu v rimavskosobotskom okrese vyhlásili už začiatkom októbra po zasadnutí krízového štábu okresu. Podľa OÚ Rimavská Sobota dôvodom bolo vyčerpanie všetkých možností na núdzové zásobovanie pitnou vodou zo strany postihnutých obcí, ktoré už neboli ďalej schopné zvládať situáciu vlastnými prostriedkami.
Studne vyschli
K nedostatku pitnej vody v regióne došlo v obciach bez verejných vodovodov, kde v septembri pre pretrvávajúce sucho vyschli studne a pramene zásobujúce obyvateľov vodou. Kritickú situáciu v súčasnosti evidujú v obciach Drňa, Dubovec, Chrámec, Martinová, Valice, Vieska nad Blhom, Vyšné Valice, Radnovce, Hodejov a Husiná.
„OÚ Rimavská Sobota aktuálne organizuje núdzové zásobovanie pitnou vodou, pričom postup konzultuje s rezortmi obrany, životného prostredia a Správou štátnych hmotných rezerv SR. Núdzové zásobovanie je momentálne potrebné zabezpečiť v desiatich uvedených obciach, pričom voda sa distribuuje cisternami Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti,“ uviedol OÚ v stanovisku s tým, že od stredy (7. 10.) budú vodu do obcí voziť cisternami aj Ozbrojené sily SR.