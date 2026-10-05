Chaos na koľajniciach v Žiline pokračuje: Elektrina je vypnutá, vlaky musia ťahať dieselové mašiny
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TASR
dnes 5. októbra 2026 o 16:20
Čas čítania 0:43

Chaos na koľajniciach v Žiline pokračuje: Elektrina je vypnutá, vlaky musia ťahať dieselové mašiny

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Chaos na koľajniciach v Žiline pokračuje: Elektrina je vypnutá, vlaky musia ťahať dieselové mašiny
Zdroj: TASR/Daniel Stehlík

Kedy sa doprava vráti do normálu, zatiaľ nikto netuší.

Na žilinskej stanici platí mimoriadny režim už od stredy 30. septembra, kedy tam plamene napáchali značné škody na kabeláži. Trakčné vedenie v dotknutom úseku zostáva z bezpečnostných dôvodov úplne bez prúdu. Všetky vlaky tak cez žilinský železničný uzol dokážu prejsť výhradne s využitím rušňov s nezávislou trakciou – teda s dieselovými motormi.

Robotníci už zatiaľ odkryli miesto požiaru a odstránili zničenú kabeláž. Aktuálne prebieha náročná výmena káblov zabezpečovacieho zariadenia. Každú novú časť musia technici pred opätovným spustením dôkladne preveriť a otestovať, či funguje na sto percent bezpečne. Presná príčina vzniku požiaru zostáva naďalej v štádiu vyšetrovania v spolupráci s hasičmi.

Meškania na trase Bratislava – Košice aj odrieknuté spoje

Situácia má priamy dopad na tisíce cestujúcich. Diaľkové vlaky, ktoré spájajú Bratislavu s Košicami, cez Žilinu síce prechádzajú, no kvôli prepájaniu rušňov a obmedzenej priepustnosti stanice naberajú zdržania.

Ešte horšie sú na tom regionálne linky. Vybrané osobné vlaky boli úplne odrieknuté a na niektorých úsekoch museli Železnice Slovenskej republiky nasadiť náhradnú autobusovú dopravu. ŽSR nateraz nedokážu odhadnúť presný dátum, kedy sa stanica vráti do plnej prevádzky. Kľúčovou podmienkou je totiž stopercentná bezpečnosť a funkčnosť opravenej infraštruktúry.

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Náhľadový obrázok: TASR/Daniel Stehlík
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