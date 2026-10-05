Kedy sa doprava vráti do normálu, zatiaľ nikto netuší.
Na žilinskej stanici platí mimoriadny režim už od stredy 30. septembra, kedy tam plamene napáchali značné škody na kabeláži. Trakčné vedenie v dotknutom úseku zostáva z bezpečnostných dôvodov úplne bez prúdu. Všetky vlaky tak cez žilinský železničný uzol dokážu prejsť výhradne s využitím rušňov s nezávislou trakciou – teda s dieselovými motormi.
Robotníci už zatiaľ odkryli miesto požiaru a odstránili zničenú kabeláž. Aktuálne prebieha náročná výmena káblov zabezpečovacieho zariadenia. Každú novú časť musia technici pred opätovným spustením dôkladne preveriť a otestovať, či funguje na sto percent bezpečne. Presná príčina vzniku požiaru zostáva naďalej v štádiu vyšetrovania v spolupráci s hasičmi.
Meškania na trase Bratislava – Košice aj odrieknuté spoje
Situácia má priamy dopad na tisíce cestujúcich. Diaľkové vlaky, ktoré spájajú Bratislavu s Košicami, cez Žilinu síce prechádzajú, no kvôli prepájaniu rušňov a obmedzenej priepustnosti stanice naberajú zdržania.
Ešte horšie sú na tom regionálne linky. Vybrané osobné vlaky boli úplne odrieknuté a na niektorých úsekoch museli Železnice Slovenskej republiky nasadiť náhradnú autobusovú dopravu. ŽSR nateraz nedokážu odhadnúť presný dátum, kedy sa stanica vráti do plnej prevádzky. Kľúčovou podmienkou je totiž stopercentná bezpečnosť a funkčnosť opravenej infraštruktúry.