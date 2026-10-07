Štátny web bude pre plánovanú údržbu dočasne obmedzený a následne úplne mimo prevádzky od piatka až do nedeľnej polnoci.
Web Finančnej správy čaká veľká údržba a viaceré dôležité služby vrátane autorizovaného prihlasovania budú úplne nedostupné. Ak potrebuješ niečo súrne vybaviť, nenechávaj si to na poslednú chvíľu.
Kedy presne portál nepôjde?
Plánovaná údržba Portálu finančnej správy (FS) odštartuje v piatok 9. októbra 2026. Pripraviť sa musíš na nasledovný harmonogram:
- Do piatka 9. októbra 20:00 budú dostupné všetky služby portálu s výnimkou autorizovaných elektronických služieb.
- Od piatka 9. októbra 20:00 až do nedele 11. októbra 23:59 budú absolútne všetky služby portálu nedostupné.
Výpadky zasiahnu aj e-maily a registrácie
Počas týchto troch dní nebude možné využívať ani kontaktný formulár na portáli, cez ktorý by si inak mohol poslať e-mailový dopyt na call centrum. Ak budeš potrebovať poradiť, telefonická komunikácia s daňovým a colným call centrom bude v piatok 9. októbra fungovať bez obmedzení.
Obmedzenia pocítia aj podnikatelia, keďže od 9. do 11. októbra nebude možné podať žiadosť o registráciu na číslo EORI priamo cez registračný formulár na webe. Ak to niekto potrebuje súrne vyriešiť, musí vyplniť formulár uvedený v prílohe vyhlášky a poslať ho elektronicky na e-mailovú adresu [email protected], prípadne kontaktovať úrady telefonicky.
Čo ak pre výpadok zmeškáš termín?
Ak ťa výpadok pristihne v najhoršom možnom čase a pre nedostupnosť elektronickej podateľne nestihneš podať svoje dokumenty včas, štát s tým počíta. Tvoja lehota sa bude považovať za zachovanú, ak svoje podanie doručíš hneď v najbližší pracovný deň po tom, ako finančná správa prekážky a výpadky odstráni.