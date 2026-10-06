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Vyšetrovateľ Policajného zboru vzniesol obvinenie pre trestný čin nebezpečného vyhrážania podozrivému mužovi, ktorý sa vyhrážal na sociálnej sieti. Vo veci podal návrh na vzatie obvineného do väzby. Sudca pre prípravné konanie mu vyhovel. Uviedlo to Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Policajti o zadržaní muža, ktorý sa vyhrážal na sociálnej sieti, informovali v piatok 2. októbra. Muž zverejnil status - „Pištoľ už mám, nemám náboje, ja pôjdem sedieť a vy ležať v rakve“. Polícia autora statusu zadržala do niekoľkých hodín od jeho zverejnenia.
Muž sa k skutku priznal. V čase jeho spáchania bol pod vplyvom alkoholu. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu nedovoleného ozbrojovania.