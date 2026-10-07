Vedenie Eurovey po preverení situácie priznalo pochybenie SBS a za nesprávne informovanie sa oficiálne ospravedlnilo.
Fotograf Ľudovít Repáň sa v nedeľu ráno vybral na bratislavské nábrežie Dunaja s cieľom zachytiť východ slnka. Pri Eurovei ho však zastavili pracovníci súkromnej bezpečnostnej služby. Podľa jeho slov mu ochrankári nekompromisne zakázali fotografovať s profesionálnym fotoaparátom a odvolávali sa na interné smernice majiteľa komplexu.
Repáň zdôraznil, že na tomto mieste nešlo o jeho prvú podobnú skúsenosť. Tentoraz sa však rozhodol situáciu riešiť priamo s policajnou hliadkou. Privolaní policajti po príchode potvrdili, že fotograf sa nachádza na verejnom priestranstve a svojím konaním neporušuje žiaden zákon.
Kedy Eurovea vyžaduje povolenie?
K incidentu sa pre portál TV Markíza vyjadrilo aj samotné nákupné centrum. Marketingová manažérka Eurovey Petra Majcher uviedla, že bežné fotografovanie návštevníkov v exteriéri pri rieke či v interiéri centrum víta a nijako mu nebráni.
Rozdiel však robia pri komerčných a organizovaných produkciách. Ak ide o profesionálne či komerčné fotenie, vyžadujú predchádzajúce nahlásenie marketingovému tímu. Dôvodom má byť koordinácia akcií na nábreží a ochrana značky či jednotlivých nájomcov.
Eurovea priznala zlyhanie ochranky
Pracovníci SBS však podľa vedenia nákupného centra nemajú žiaden pokyn plošne zakazovať ľuďom fotenie fotoaparátom. Ak zaznamenajú nápadne veľkú techniku, ich úlohou je len slušne preveriť zámery fotografa a v prípade komerčnej produkcie ho presmerovať na marketing.
Eurovea nedeľný incident zhodnotila ako nedorozumenie a nesprávny výklad pravidiel zo strany SBS. „Ak fotograf dostal informáciu, že na bežné súkromné fotografovanie nábrežia potrebuje povolenie Eurovey alebo že tam fotoaparátom fotografovať nesmie, mrzí nás to a za takto podanú informáciu sa ospravedlňujeme,“ reagovala Majcher s tým, že pracovníkom bezpečnostnej služby pravidlá opätovne dôrazne pripomenú.