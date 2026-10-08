Odborník upozorňuje, že zanedbaná údržba či nesprávne nastavené poistenie môžu majiteľov domov pripraviť o tisíce eur.
S príchodom vykurovacej sezóny rastie riziko požiarov spôsobených zanedbanou údržbou komínov či vykurovacích zariadení. Majiteľom domov môžu vzniknúť škody za desaťtisíce až státisíce eur, ktoré im poisťovňa nemusí preplatiť v plnej výške. Upozorňuje na to Jozef Plaj, odborník na neživotné poistenie zo spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom, v tlačovej správe.
Pred začiatkom vykurovania odporúča skontrolovať najmä komín, kotol, strechu, odkvapy a vodovodné potrubia. Riziko predstavujú aj stromy v blízkosti domu, ktoré môžu pri silnom vetre alebo pod ťarchou snehu poškodiť majetok.
Poisťovňa nemusí vyplatiť celú škodu
Ak majiteľ zanedbá povinnú kontrolu alebo čistenie komína, môže to ovplyvniť výšku poistného plnenia. Odborník preto odporúča odkladať si doklady o vykonaných kontrolách.
Problémom môže byť aj podpoistenie, keď je nehnuteľnosť poistená na nižšiu sumu, než je jej skutočná hodnota. Poistnú zmluvu je preto vhodné prehodnotiť každé dva až tri roky, najmä po rekonštrukcii či výraznom zvýšení hodnoty majetku.
Dôležité je myslieť aj na poistenie zodpovednosti za škodu. Ak napríklad požiar alebo pád stromu poškodí susedov majetok, majiteľ môže byť povinný škodu nahradiť. Poisťovňa ju však uhradí len v rozsahu dohodnutého krytia a podľa konkrétnych podmienok.