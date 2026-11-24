Chorvátska pohraničná polícia čelí ďalšej vlne ostrej kritiky za zaobchádzanie s ľuďmi na balkánskej trase.
Chorvátska polícia pravidelne a často s použitím násilia posiela migrantov – vrátane maloletých detí – späť na územie Bosny a Hercegoviny, a to napriek deklarovaným snahám Európskej únie tieto praktiky zastaviť. Vyplýva to z utorkovej správy ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch (HRW), o ktorej informovala agentúra TASR s odvolaním sa na AFP.
Zástupcovia organizácie vypočuli vyše osemdesiat svedkov vrátane siedmich detí bez sprievodu. Podľa ich výpovedí ich chorvátski policajti bili alebo kopali, obrali ich o všetky peniaze a zhabali či zničili im mobilné telefóny. Viacerí zároveň opísali, že im príslušníci pohraničnej polície vzali doklady aj obuv, prípadne ich prinútili vyzliecť sa až do spodnej bielizne predtým, než ich vyhnali späť za hranicu.
Systémy EÚ podľa organizácie nefungujú
Právny poradca HRW Michael Garcia Bochenek vo vyhlásení zdôraznil, že násilné navracanie zasahuje dospelých aj deti a kontrolné mechanizmy financované Európskou úniou tento jav nedokážu zastaviť. Organizácia preto vyzvala Záhreb, aby s takýmto postupom okamžite prestal a zabezpečil migrantom riadny prístup k azylovému konaniu, zatiaľ čo EÚ požiadala o pozastavenie financií na ochranu hraníc dovtedy, kým Chorvátsko nápravu nezavedie.
Podľa hodnotenia HRW prispel európsky program monitorovania hraníc k obmedzeniu nelegálneho vytláčania migrantov len minimálne a Brusel napriek rastúcim investíciám do stráženia hraníc prehliada porušovanie ľudských práv. Chorvátsko predstavuje kľúčovú tranzitnú krajinu na takzvanej balkánskej trase a správa HRW sa radí k sérii podobných obvinení ľudskoprávnych organizácií z posledného obdobia.