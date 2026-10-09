Vlaky cez Žilinu by sa už čoskoro mohli vrátiť do bežného režimu. Železnice oznámili termín obnovenia dopravy
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Natália Mišániová
dnes 9. októbra 2026 o 6:36
Čas čítania 0:23

Vlaky cez Žilinu by sa už čoskoro mohli vrátiť do bežného režimu. Železnice oznámili termín obnovenia dopravy

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Vlaky cez Žilinu by sa už čoskoro mohli vrátiť do bežného režimu. Železnice oznámili termín obnovenia dopravy
Zdroj: TASR/František Iván

Už v pondelok plánujú obnoviť napájanie trakčného vedenia a preveriť zabezpečovacie zariadenia.

Vlaková doprava cez Žilinu by sa mohla v plnom rozsahu obnoviť už budúci týždeň. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pokračujú v opravách infraštruktúry, ktorú v septembri poškodil požiar. Informovali o tom na sociálnej sieti.

Požiar zničil stovky metrov káblov a ďalšie časti železničnej infraštruktúry. Tie musia pracovníci vymeniť a následne otestovať ich funkčnosť.

V pondelok 12. októbra plánujú železnice obnoviť napájanie trakčného vedenia, ak to umožní postup opráv. Následne preveria zabezpečovacie zariadenia.

Ak všetky testy dopadnú úspešne, vlaková doprava v Žiline sa bude môcť vrátiť do režimu spred požiaru. Presná príčina požiaru aj výška škôd sú naďalej predmetom vyšetrovania.

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Náhľadový obrázok: TASR/František Iván
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