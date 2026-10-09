Už v pondelok plánujú obnoviť napájanie trakčného vedenia a preveriť zabezpečovacie zariadenia.
Vlaková doprava cez Žilinu by sa mohla v plnom rozsahu obnoviť už budúci týždeň. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pokračujú v opravách infraštruktúry, ktorú v septembri poškodil požiar. Informovali o tom na sociálnej sieti.
Požiar zničil stovky metrov káblov a ďalšie časti železničnej infraštruktúry. Tie musia pracovníci vymeniť a následne otestovať ich funkčnosť.
V pondelok 12. októbra plánujú železnice obnoviť napájanie trakčného vedenia, ak to umožní postup opráv. Následne preveria zabezpečovacie zariadenia.
Ak všetky testy dopadnú úspešne, vlaková doprava v Žiline sa bude môcť vrátiť do režimu spred požiaru. Presná príčina požiaru aj výška škôd sú naďalej predmetom vyšetrovania.