V obľúbenom doplnku našli toxický jed, ktorý negatívne vplýva na štítnu žľazu. Ak ho máš doma, okamžite ho prestaň užívať
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Radka Klučárová
dnes 9. októbra 2026 o 14:32
Čas čítania 0:35

V obľúbenom doplnku našli toxický jed, ktorý negatívne vplýva na štítnu žľazu. Ak ho máš doma, okamžite ho prestaň užívať

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Z trhu sťahujú výživový doplnok Sulforafan značky Medveď natural. Dôvodom stiahnutia je možné bezpečnostné riziko, informoval na webe Úradu verejného zdravotníctva SR. 

„Dôvodom stiahnutia uvedeného výrobku z trhu je na základe informácií od spoločnosti Livelity, s. r. o. zatiaľ zistené bližšie nešpecifikované prekročenie limitu rezíduí pesticídov (chlorečnanov) v surovine Broccophane, ktorá bola použitá na výrobu výživového doplnku výrobcom PHYTOPHARMA - JSC., Bulharsko, a to na základe výsledkov vlastných laboratórnych vyšetrení vykonaných výrobcom uvedenej suroviny, spoločnosťou Bioriginal Europe/Asia B.V., Holandsko,“ upresnil úrad. 

Konkrétne ide o doplnok Sulforafan, obchodná značka Medveď natural, 30 ks kapsúl, dátum minimálnej trvanlivosti 11/2028, šarža: 01112025, dátum výroby: 30.11.2025 z trhu.

Úrad zároveň vysvetľuje, že prítomnosť rezíduí pesticídov v potravinách môže pri dlhodobej expozícii predstavovať potenciálne zdravotné riziko pre spotrebiteľov, pričom nadmerný príjem chlorečnanov môže nepriaznivo ovplyvniť funkciu štítnej žľazy. Spotrebuteľom odporúča, aby tento výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne výrobok vrátili späť do miesta predaja.

doplnok
Zdroj: uvrz.sk
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