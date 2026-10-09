Ak ho massimo doma, prestať ho používať a vráť ho do predajne.
Z trhu sťahujú výživový doplnok Sulforafan značky Medveď natural. Dôvodom stiahnutia je možné bezpečnostné riziko, informoval na webe Úradu verejného zdravotníctva SR.
„Dôvodom stiahnutia uvedeného výrobku z trhu je na základe informácií od spoločnosti Livelity, s. r. o. zatiaľ zistené bližšie nešpecifikované prekročenie limitu rezíduí pesticídov (chlorečnanov) v surovine Broccophane, ktorá bola použitá na výrobu výživového doplnku výrobcom PHYTOPHARMA - JSC., Bulharsko, a to na základe výsledkov vlastných laboratórnych vyšetrení vykonaných výrobcom uvedenej suroviny, spoločnosťou Bioriginal Europe/Asia B.V., Holandsko,“ upresnil úrad.
Úrad zároveň vysvetľuje, že prítomnosť rezíduí pesticídov v potravinách môže pri dlhodobej expozícii predstavovať potenciálne zdravotné riziko pre spotrebiteľov, pričom nadmerný príjem chlorečnanov môže nepriaznivo ovplyvniť funkciu štítnej žľazy. Spotrebuteľom odporúča, aby tento výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne výrobok vrátili späť do miesta predaja.