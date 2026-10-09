Špecializovaný trestný súd vzal oboch 15-ročných obvinených do preventívnej väzby.
Dvaja 15-roční mladíci obvinení z prípravy úkladnej vraždy spolužiaka mali podľa vyšetrovateľov prísť pred jeho dom s nožom a pokúsiť sa ho vylákať von. Chlapec však dostal varovanie a pred dom nevyšiel. Ďalšie okolnosti prípadu odhaľuje uznesenie Špecializovaného trestného súdu, ktoré získala TV JOJ.
Jedna zo svedkýň vypovedala, že sa ocitla v skupine na WhatsAppe s názvom „Zabijeme H.“ Jej členovia sa podľa nej zrejme domnievali, že telefónne číslo patrí jej synovi, ktorý sa kamarátil s pôvodne ohrozeným chlapcom. V skupine sa mali objavovať správy a vyhrážky namierené najskôr proti jednému chlapcovi, neskôr sa však situácia zmenila.
Svedkyňa uviedla, že vyhrážky sa začali týkať aj jej vlastného syna. V správach sa podľa jej výpovede objavili aj tvrdenia, že ho chcú predať na orgány. Jeden z účastníkov sa mal zároveň zaujímať o to, kde chlapec býva a či žije v rodinnom dome alebo bytovke.
Matka si všetko uložila
Matka spočiatku na správy nereagovala, keď si však uvedomila ich závažnosť, komunikáciu si odfotila. Neskôr zabezpečila aj jej kompletnú podobu vrátane hlasových nahrávok. Podľa uznesenia sa v nich hovorilo o zabití pôvodne ohrozeného chlapca aj o ceste na jeho adresu. Žena komunikáciu odovzdala polícii.
K prípadu sa polícia dostala aj vďaka spolupráci rodičov. Matka pôvodne ohrozeného chlapca uviedla, že o vyhrážkach najskôr počula od syna a následne ju kontaktovala jeho triedna učiteľka. Ozvala sa jej aj druhá matka, ktorá mala k dispozícii správy zo skupiny. Ženy sa dohodli na stretnutí a spoločne išli na políciu.
Samotný poškodený vypovedal, že mu v sobotu malo volať súkromné číslo, no hovor neprijal. Neskôr ho kamarát upozornil, že pred jeho domom boli dvaja chlapci, ktorí mali pri sebe nôž a pred dom nevyšiel. Na druhý deň ho pridali do whatsappovej skupiny, ktorú podľa vlastných slov okamžite vymazal a nahlásil.
Špecializovaný trestný súd vzal oboch 15-ročných obvinených do preventívnej väzby. Sudca Ján Hrubala v odôvodnení upozornil na obavu, že by mohli pokračovať v závažnej trestnej činnosti. Pri posudzovaní rizika prihliadol aj na prejavy nenávisti voči rôznym menšinám a nepredvídateľnosť ďalšieho správania obvinených. Potreba ochrany sa podľa neho netýka iba pôvodne ohrozeného chlapca, ale aj ďalších potenciálnych poškodených. Obaja mladíci sú stíhaní pre prípravu úkladnej vraždy v spolupáchateľstve.