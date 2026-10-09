AKTUÁLNE: Správny súd zrušil personálny rozkaz o postavení Jána Čurillu mimo služby

Šutaj Eštok po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu štátnej služby viacerých policajtov vrátane tzv. čurillovcov. Odôvodnil to podozrením zo spáchania trestného činu.
Správny súd v Bratislave v piatok zrušil personálny rozkaz, ktorým minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) postavil mimo služby vyšetrovateľa bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jána Čurillu.
Šutaj Eštok po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu štátnej služby viacerých policajtov vrátane tzv. čurillovcov. Odôvodnil to podozrením zo spáchania trestného činu. Keďže mal Čurilla status chráneného oznamovateľa, podľa Úradu na ochranu oznamovateľov a aj podľa právnych zástupcov Čurillu sa mal minister najprv obrátiť so žiadosťou o udelenie súhlasu na tento úrad.
Minister už skôr uviedol, že to nepovažoval za potrebné. Zástupcovia ministerstva na piatkovom hlavnom pojednávaní argumentovali aj tým, že žalobca bol v čase získania statusu chráneného oznamovateľa a vydania personálneho rozkazu trestne stíhaný. Správnu žalobu Čurillu preto navrhovali zamietnuť. Naopak, prítomný prokurátor navrhoval, aby súd vydaný personálny rozkaz zrušil.
Správny súd v Bratislave vlani zrušil aj personálny rozkaz o postavení mimo služby vyšetrovateľa Pavla Ď.. Minister ho neskôr výkonu štátnej služby opäť pozbavil, argumentoval novým vzneseným obvinením. Policajt Juraj Svítok zas vyhral súdny spor s Ministerstvom vnútra SR týkajúci sa jeho preradenia z Úradu inšpekčnej služby na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou.