Polícia reaguje na tragické udalosti na školách. V piatok zvýši hliadky v ich okolí

Zvýšená prítomnosť policajtov v okolí škôl má zároveň posilniť pocit bezpečia žiakov a zamestnancov
Policajný zbor (PZ) v piatok zvýši svoju prítomnosť v okolí škôl. Reaguje tak na tragické udalosti posledných dní, ktoré sa odohrali v školskom prostredí v Staškove, ako aj v susednom Poľsku. Preverí svoju pripravenosť na zvládnutie obdobných udalostí. TASR o tom informoval odbor komunikácie a prevencie Prezídia PZ.
„Overenie pripravenosti bude prebiehať formou zvýšeného výkonu služby, počas ktorého budú uniformovaní policajti alebo policajti v civilnom odeve vo zvýšenej miere prítomní v blízkosti školských zariadení, aby dohliadali na bezpečnosť v ich bezprostrednom okolí,“ priblížil odbor komunikácie a prevencie.
Podotkol, že cieľom je preveriť úroveň pripravenosti a akcieschopnosti PZ pružne reagovať na prípadné bezpečnostné riziká v školskom prostredí, ako aj overiť nastavenie a praktické uplatnenie prijatých postupov.
„Zvýšená prítomnosť policajtov v okolí škôl má zároveň preventívny charakter a prispieť k posilneniu pocitu bezpečia žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov, rodičov a ďalších osôb pohybujúcich sa v okolí školských zariadení,“ dodal.