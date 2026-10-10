Sicíliu zasiahlo tornádo: Dve osoby utrpeli vážne zranenia
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TASR
dnes 10. októbra 2026 o 7:31
Čas čítania 0:45

Sicíliu zasiahlo tornádo: Dve osoby utrpeli vážne zranenia

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Sicíliu zasiahlo tornádo: Dve osoby utrpeli vážne zranenia
Zdroj: PICRYL

Zábery z iných lokalít v meste ukazujú prevrátené vozidlá a zhodené elektrické stĺpy.

V piatok sa cez sicílske mesto Marsala a susedné obce prehnalo tornádo, ktoré prevracalo autá a dve osoby utrpeli vážne zranenia. Podľa odborníkov išlo pre tento stredomorský ostrov o takmer bezprecedentnú udalosť, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.


Tornádo zničilo jeden dom a poškodilo školu a ďalšie budovy v Marsale a v neďalekých mestách Petrosino a Mazara del Vallo. „Bolo to takmer ako tornádo v Amerike, nič takéto násilné som ešte nezažil,“ povedal šéf sicílskej agentúry civilnej ochrany Salvatore Cocina.
Začiatkom septembra vydala agentúra varovanie pred extrémnym počasím, keďže počas horúceho leta sa more rekordne zohrialo. „Opäť to poukazuje na problém extrémneho počasia, ktoré sa v posledných rokoch stalo bežným v dôsledku klimatickej krízy,“ povedal Cocina.


Na zverejnených videách vidno školu v Marsale s vyrazenými oknami a čiastočne zrúteným stropom. Zábery z iných lokalít v meste ukazujú prevrátené vozidlá a zhodené elektrické stĺpy. Dve osoby sa zranili počas jazdy autom a záchranári ich v kritickom stave previezli do nemocnice.

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Prezident autonómneho regiónu Sicília Renato Schifani prisľúbil, že sa vyčlenia mimoriadne finančné prostriedky na riešenie situácie. Varovanie pred extrémnym počasím platí aj v sobotu, keďže ostrov naďalej sužujú dažde a búrky.

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Náhľadový obrázok: PICRYL
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