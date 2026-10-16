Nainštaloval si novú verziu systému a tvoj dovtedy svižný telefón začal sekať alebo mu rapídne klesla výdrž batérie? Podobným nepríjemným prekvapeniam by mal byť koniec.
Mobil, ktorý po pár rokoch záhadne stratí dych, tlačiareň odmietajúca tlačiť s plnou náplňou či spotrebič, ktorý sa podľa servisu „neoplatí opravovať“. Praktiky spojené s predčasným zastarávaním produktov pozná takmer každý používateľ modernej elektroniky.
Na Slovensku však od 27. septembra 2026 vstúpila do platnosti novela zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 310/2025 Z. z.), ktorá do legislatívy zaviedla čiernu listinu praktík považovaných za automaticky nekalé. Zameriava sa na klamanie o reálnej životnosti tovaru a predovšetkým na netransparentné softvérové aktualizácie.
Zatajiť spomalenie je po novom protizákonné
Zákon po novom priamo zakazuje situácie, keď ti výrobca alebo predajca ponúkne aktualizáciu systému či aplikácie, no zamlčí informáciu, že update negatívne ovplyvní chod zariadenia.
Tento zákaz platí bez výnimky:
- Vzťahuje sa na bežné funkčné balíčky aj na pravidelné bezpečnostné záplaty.
- Ak výrobca vie, že inštalácia nového firmvéru uberie zariadeniu na výkone, skráti výdrž batérie alebo znefunkční niektoré staršie aplikácie, musí o tom používateľa vopred a jasne informovať.
Samotný fakt, že sa ti mobil po aktualizácii zdá pomalší, však automaticky neznamená porušenie zákona. Rozhodujúce je, či sa dá preukázať priama súvislosť medzi novým softvérom a zhoršeným výkonom a či predajca tieto fakty pred používateľom zámerne zamlčal.
Kozmetická zmena už nesmie byť vydávaná za „nutnosť“
Druhý významný zákaz sa týka manipulácie s používateľmi. Častým trikom výrobcov bolo označovanie bežných funkčných alebo vizuálnych úprav za „kritické aktualizácie“, bez ktorých zariadenie nebude v súlade so zákonnými požiadavkami.
Po novom už obchodník nesmie obyčajný redizajn menu, nové ikony či funkčné vylepšenia prezentovať ako povinný zákonný update. Ak ide iba o voliteľnú funkciu a nie o legislatívnu či bezpečnostnú nutnosť, zákazník na to musí byť férovo upozornený.
Legislatíva tak dáva spotrebiteľom do rúk silnejšie páky pri reklamáciách a sporoch s predajcami, ktorí sa snažili umelo skracovať životný cyklus zariadení na úkor ich peňaženiek.