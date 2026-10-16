Útok mohol mať katastrofálne následky – v objekte sa v tom čase nachádzalo okolo 70 zamestnancov a škody by sa rátali v desiatkach miliónov eur.
Prípad plánovaného útoku na strategický závod na východnom Slovensku, ktorý ešte v auguste v hodine dvanástej prekazila protizločinecká jednotka ÚBOK, má ďalšiu dohru. Muž, ktorý po odhalení celej akcie unikal spravodlivosti a skončil v putách nemeckých policajtov, je už na slovenskej pôde. Zahraničné úrady ho na Slovensko vydali vo štvrtok 15. októbra večer.
Vedenie polície v piatok potvrdilo, že eskortovaný cudzinec je už v rukách justičných orgánov. Ako spresnila policajná prezidentka Jana Maškarová, súd v týchto chvíľach rozhoduje o tom, či bude stíhaný väzobne. Zástupca riaditeľa ÚBOK-u Peter Brndiar doplnil, že vyšetrovatelia počkajú na oficiálne rozhodnutie súdu a následne nastavia harmonogram ďalších procesných úkonov.
Celý prípad odštartoval 22. augusta, kedy elitní policajti zasiahli a zabránili pripravenému podpaľačskému útoku v obci Haniska pri Košiciach. Cieľom sabotérov bol priemyselný objekt zameraný na výrobu bezpilotných leteckých systémov. V súvislosti s incidentom obvinili troch cudzincov z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy. Dvaja z nich skončili za mrežami takmer okamžite, zatiaľ čo tretí sa pokúsil zmiznúť za hranicami.
Ak by sabotérom plán vyšiel, následky mohli byť devastačné. Polícia upozornila, že v čase chystaného útoku sa v budove pohybovalo približne 70 zamestnancov, ktorých životy boli v bezprostrednom ohrození. Masívny požiar by navyše zničil moderné technológie a výrobné linky za desiatky miliónov eur.