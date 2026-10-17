ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
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Natália Mišániová
dnes 17. októbra 2026 o 15:37
Čas čítania 2:42

ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov

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ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov

Do finálneho výberu sa dostalo 75 aktívnych lekárov, ktorých nominovali ich kolegovia na základe odbornosti, skúseností a etických štandardov.

Magazín Forbes aj v roku 2026 predstavil výber Top osobností medicíny, v ktorom oceňuje výnimočných slovenských lekárov a lekárky. Ide o odborníkov, ktorí patria medzi najuznávanejších vo svojich odboroch a významne prispievajú k rozvoju zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Zoznam zahŕňa lekárov z desiatok medicínskych špecializácií, od nemocničných oddelení až po ambulantnú prax. Výber nie je založený na číslach, ale na odporúčaniach odborných spoločností, hlavných odborníkov ministerstva zdravotníctva a nezávislých autorít z oblasti medicíny.

Do finálneho výberu sa dostalo 75 aktívnych lekárov, ktorých nominovali ich kolegovia na základe odbornosti, skúseností a etických štandardov.

Meno Odbor Pôsobisko
Katarína Galková Anestéziológia a intenzívna medicína Fakultná nemocnica, Nitra

Ľubomíra Romanová		 Anestéziológia a intenzívna medicína Nemocnica J. A. Reimana, Prešov
Mária Rašiová Angiológia VÚSCH, Košice
Miroslav Širila Angiológia Ambulancia, Trenčín a NÚSCH, Bratislava
Mária Šimaljaková Dermatovenerológia Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Slavomír Urbanček Dermatovenerológia Nemocnica F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Marián Molnár		 Detská chirurgia Univerzitná nemocnica, Martin
Adriana Ilavská Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy Medispektrum, Bratislava
Peter Jackuliak Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy Nemocnica Ružinov, Bratislava
Adriana Dokupilová Endokrinológia Fakultná nemocnica, Nitra
Juraj Payer Endokrinológia Nemocnica Ružinov, Bratislava
Henrik Egyenes Pörsök Endokrinológia, interná medicína, klinická osteológia Egy Med, Dunajská Streda
Miriam Dziaková Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia Nemocnica L. Pasteura, Košice
Peter Takáč Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia Nemocnica L. Pasteura, Košice
Boris Pekárek Gastroenterológia NOÚ, Bratislava
Marína Romanová Geriatria Nemocnica Penta Hospitals, Vranov nad Topľou
Peter Urdzik Gynekológia a pôrodníctvo Nemocnica L. Pasteura, Košice
Robert Dankovčík Gynekológia a pôrodníctvo Nemocnica L. Pasteura a Sonoclinic, Košice
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