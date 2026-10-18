Policajti museli auto okamžite odtiahnuť, aby zabránili zrážke s vlakom, a majiteľku po príchode z práce čakala nepríjemná finančná facka.
Ranný stres z meškania do roboty vie človeka prinútiť k rôznym skratovým rozhodnutiam, no to, čo predviedla 31-ročná žena v poľskom meste Legnica, hraničí so zdravým rozumom. Miestna policajná hliadka dostala urgentné hlásenie o aute značky Opel, ktoré niekto nepochopiteľne odstavil priamo na železničnom priecestí.
Keď policajti dorazili na miesto, našli prázdne a zamknuté auto stojace priamo pod spustenými rampami. Situácia si vyžadovala okamžitý zásah, pretože vozidlo neohrozovalo len bežnú cestnú premávku, ale vytváralo akútne riziko vážnej kolízie s prechádzajúcimi vlakmi. Hrozilo poškodenie železničného zabezpečovacieho zariadenia aj samotného auta, a tak privolaní policajti neváhali a nechali vozidlo urýchlene naložiť na odťahovku.
Nevšimla si závory
Hliadka medzičasom rozbehla pátranie po majiteľovi a onedlho mala v rukách 31-ročnú ženu, ktorú predvolala na výsluch. Vysvetlenie, s ktorým vodička prišla, však policajtov dorazilo. Bez okolkov totiž priznala, že v rannom zhone si závory na priecestí vôbec nevšimla a auto tam nechala jednoducho preto, lebo sa ponáhľala, aby nezmeškala vlak do práce.
Zúfalá snaha o dochvíľnosť ju však nakoniec vyšla poriadne draho. Za bezohľadný priestupok vyfasovala pokutu 300 zlotých (v prepočte približne 70 eur) a päť trestných bodov do vodičskej karty. Okrem toho musí z vlastného vrecka zaplatiť aj zásah odťahovej služby a poplatok za strážené parkovisko, kde jej Opel po rannom dobrodružstve skončil.