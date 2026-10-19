Odborníci odporúčajú aplikáciu odstrániť a skontrolovať zariadenie.
Nebezpečnú aplikáciu na čítanie PDF súborov si z obchodu Google Play stiahlo viac ako 10-tisíc používateľov. Bezpečnostní experti upozornili, že aplikácia mohla do mobilov s Androidom nainštalovať bankový trójsky kôň Anatsa, známy aj ako TeaBot, upozornil na to ThreatLabz.
Aplikácia môže ohroziť bankové údaje
Škodlivá aplikácia sa navonok tvárila ako bežná čítačka PDF súborov. V skutočnosti však mohla do zariadenia stiahnuť malvér zameraný na bankové účty používateľov.
Podľa názvu balíka com.railforge.footplate.documentreader_pdfviewer sa táto škodlivá aplikácia v obchode Google Play maskovala pod všeobecným názvom PDF Reader.
Ak ju máš v mobile, odborníci odporúčajú okamžite ju odinštalovať a spustiť bezpečnostnú kontrolu cez Google Play Protect. Samotné odstránenie aplikácie totiž nemusí stačiť na odstránenie škodlivého softvéru.