Obľúbená aplikácia z Google Play môže ohroziť tvoje peniaze. Odborníci varujú pred nebezpečným vírusom
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Natália Mišániová
dnes 19. októbra 2026 o 15:32
Čas čítania 0:26

Obľúbená aplikácia z Google Play môže ohroziť tvoje peniaze. Odborníci varujú pred nebezpečným vírusom

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Obľúbená aplikácia z Google Play môže ohroziť tvoje peniaze. Odborníci varujú pred nebezpečným vírusom

Odborníci odporúčajú aplikáciu odstrániť a skontrolovať zariadenie.

Nebezpečnú aplikáciu na čítanie PDF súborov si z obchodu Google Play stiahlo viac ako 10-tisíc používateľov. Bezpečnostní experti upozornili, že aplikácia mohla do mobilov s Androidom nainštalovať bankový trójsky kôň Anatsa, známy aj ako TeaBot, upozornil na to ThreatLabz.

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Aplikácia môže ohroziť bankové údaje

Škodlivá aplikácia sa navonok tvárila ako bežná čítačka PDF súborov. V skutočnosti však mohla do zariadenia stiahnuť malvér zameraný na bankové účty používateľov.

Podľa názvu balíka com.railforge.footplate.documentreader_pdfviewer sa táto škodlivá aplikácia v obchode Google Play maskovala pod všeobecným názvom PDF Reader.

Ak ju máš v mobile, odborníci odporúčajú okamžite ju odinštalovať a spustiť bezpečnostnú kontrolu cez Google Play Protect. Samotné odstránenie aplikácie totiž nemusí stačiť na odstránenie škodlivého softvéru.

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Náhľadový obrázok: Pxhere/na voľné použitie
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