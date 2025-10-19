Zlodeji sa vlámali cez okno a po lúpeži utiekli na motorkách.
Francúzsky minister vnútra Laurent Nunez v nedeľu vyhlásil, že ukradnuté šperky z múzea Louvre v Paríži majú „nevyčísliteľnú“ hodnotu. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Minister pre médiá France Inter, France Info a Le Monde uviedol, že „traja alebo štyria“ zlodeji sa zamerali na dve expozície vo výstavnom priestore „Gallerie d'Apollon“ (Apollónova galéria) a lúpež za bieleho dňa im trvala sedem minút.
Podľa agentúry Reuters sa zlodeji vlámali cez okno a po lúpeži utiekli na motorkách, uviedlo francúzske ministerstvo vnútra. Podľa denníka Le Parisien okolo 9.30 h dvaja z nich
použili nákladný výťah zo strany nábrežia Seiny, kde prebiehajú stavebné práce. Dostali sa priamo do sály v Apollónovej galérii. Údajne ukradli celkovo deväť kusov z Napoleonovej a cisárovnej zbierky šperkov.
Najväčší diamant Regent s hmotnosťou viac ako 140 karátov podľa Le Parisien však ukradnutý nebol. Škoda sa v súčasnosti posudzuje na základe fotografií chýbajúcich kusov. Jeden zo šperkov bol údajne nájdený vonku. Predpokladá sa, že ide o korunu cisárovnej Eugenie, Polícia múzeum uzavrela, zvnútra evakuovala návštevníkov a novoprichádzajúci boli odmietnutí. Okolité ulice boli uzavreté, uviedlo ministerstvo vnútra.
„Vyšetrovanie sa začalo a zostavuje sa podrobný zoznam ukradnutých predmetov. Okrem trhovej hodnoty majú tieto predmety nevyčísliteľnú pamiatkovú a historickú hodnotu,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.
Prvú informáciu o rannej lúpeži v múzeu Louvre predpoludním zverejnila na sieti X francúzska ministerka kultúry Rachida Datiová. Na sieti X tiež múzeum informovalo, že zatvorilo svoje výstavné priestory „z výnimočných dôvodov“. Na mieste sú nasadené orgány činné v trestnom konaní s cieľom zistiť presné okolnosti lúpeže. Louvre je symbol francúzskej kultúry a jedno z najprísnejšie strážených miest vo francúzskom hlavnom meste.