Zatkli muža podozrivého z podpálenia historickej radnice vo Francúzsku. Počas násilných protestov sa zrútila jej strecha
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TASR
dnes 20. októbra 2026 o 14:22
Čas čítania 0:19

Zatkli muža podozrivého z podpálenia historickej radnice vo Francúzsku. Počas násilných protestov sa zrútila jej strecha

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Zatkli muža podozrivého z podpálenia historickej radnice vo Francúzsku. Počas násilných protestov sa zrútila jej strecha
Zdroj: x.com/@shafeKoreshe

Pri jednom z útokov vznikli rozsiahle škody na historickej budove, ktorej strecha sa zrútila.

Francúzska polícia zadržala 40-ročného muža podozrivého z podpálenia historickej radnice v meste Limoges. K požiaru došlo počas víkendových protestov proti vysokým životným nákladom, ktoré vo viacerých francúzskych mestách prerástli do násilností.

Podozrivého zadržali špeciálne policajné jednotky v neďalekej obci. Podľa francúzskych médií ide o polícii známeho ľavicového extrémistu, ktorého úrady považujú za bezpečnostné riziko.

Počas sobotňajších nepokojov vtrhla skupina maskovaných ľudí do 143 rokov starej radnice a podpálila ju. Požiar spôsobil zrútenie strechy historickej budovy. Starosta mesta útok odsúdil a prisľúbil potrestanie páchateľov.

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