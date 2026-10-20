Pri jednom z útokov vznikli rozsiahle škody na historickej budove, ktorej strecha sa zrútila.
Francúzska polícia zadržala 40-ročného muža podozrivého z podpálenia historickej radnice v meste Limoges. K požiaru došlo počas víkendových protestov proti vysokým životným nákladom, ktoré vo viacerých francúzskych mestách prerástli do násilností.
Podozrivého zadržali špeciálne policajné jednotky v neďalekej obci. Podľa francúzskych médií ide o polícii známeho ľavicového extrémistu, ktorého úrady považujú za bezpečnostné riziko.
Počas sobotňajších nepokojov vtrhla skupina maskovaných ľudí do 143 rokov starej radnice a podpálila ju. Požiar spôsobil zrútenie strechy historickej budovy. Starosta mesta útok odsúdil a prisľúbil potrestanie páchateľov.