Snaha vládnej koalície výrazne obmedziť využívanie kľúčových svedkov pri odhaľovaní závažnej kriminality narazila na tvrdú právnu prekážku.
Ústavný súd SR vystavil definitívnu stopku jednému z najviac kritizovaných legislatívnych zásahov súčasnej vládnej garnitúry. Takzvaný prílepok o kajúcnikoch, ktorý koaliční poslanci expresne schválili pred minuloročnými vianočnými sviatkami, je podľa verdiktu sudcov v Košiciach v priamom rozpore s ústavným poriadkom. Ústavný súd tak nadviazal na svoje predbežné rozhodnutie z februára, kedy účinnosť tejto normy preventívne pozastavil, uvádza Denník N.
Zrušená právna norma zásadným spôsobom obmedzovala možnosti orgánov činných v trestnom konaní opierať sa o svedectvá spolupracujúcich obvinených. Podľa schváleného znenia by súdy nemohli použiť výpoveď svedka ako dôkaz v prípade, že dotyčný získal v trestnom konaní zákonné výhody a zároveň sa ukázalo, že nevypovedal úplne pravdivo alebo nezmienil všetky relevantné okolnosti skutku.
Záchranné koleso pre kauzu Očistec?
Spôsob aj načasovanie presadenia novely vyvolali na slovenskej politickej scéne obrovskú búrku. Opoziční predstavitelia otvorene poukazovali na to, že účelové oklieštenie svedeckých výpovedí malo priamo pomôcť popredným politickým nominantom, predovšetkým súčasnému podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi v procese okolo policajnej megakauzy Očistec, kde výpovede kajúcnikov zohrávajú kľúčovú úlohu.
Rázny odpor voči vianočnému prílepku vyjadrila aj odborná právnická obec a prokuratúra. Generálny prokurátor Maroš Žilinka už v decembri otvorene varoval pred škodlivými dosahmi takejto zmeny, pričom experti na trestné právo upozorňovali, že štát sa dobrovoľne pripravuje o najefektívnejší nástroj pri rozbíjaní uzavretých štruktúr organizovaného zločinu a korupčných sietí. Koalícia v tom čase všetky varovania ignorovala a zmenu schválila silou parlamentnej väčšiny.
Rezort spravodlivosti tlačí novú verziu
Hoci Ústavný súd sporný paragraf definitívne zmietol zo stola, téma spolupracujúcich obvinených z legislatívneho stola nemizne. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru už do Národnej rady SR predložil ďalšiu novelu, ktorá sa opätovne zameriava na úpravu postavenia kajúcnikov v trestnom konaní. Podobne ako pri decembrovom pokuse, aj tentoraz jeho návrh čelí ostrej kritike opozičných strán, podľa ktorých ide len o sofistikovanejší pokus dosiahnuť rovnaký cieľ a oslabiť vyšetrovanie závažných káuz.