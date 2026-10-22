Nemecké bezpečnostné zložky zadržali 53-ročného občana Ukrajiny Vadyma Y., ktorého spolková prokuratúra podozrieva zo špionáže pre ruskú tajnú službu.
TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a denníka Bild. Muž, ktorého úrady identifikovali ako Vadyma Y., údajne zhromažďoval podrobnosti o výrobe obrnených vozidiel, munície a výbušnín. Okrem toho mal zbierať aj informácie o personáli a vojenských zariadeniach v lokalitách určených na zabezpečenie východného krídla NATO.
53-ročný muž podľa informácií portálu t-online žije v meste Eisenhüttenstadt v spolkovej krajine Brandenbursko, na hranici s Poľskom. Podľa spolkovej prokuratúry okrem iného pre ruskú stranu „cielene vyťahoval informácie od osôb pôsobiacich v európskom zbrojárskom priemysle“.
Na základe zistení vyšetrovateľov bol ukrajinský občan v kontakte s ruskou tajnou službou cez sprostredkovateľa najneskôr od júla 2025. Vyšetrovanie sa začalo na základe poznatkov Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV), ktorý v Nemecku plní úlohu domácej civilnej kontrarozviedky, spresňuje Bild.
Pôjde pred sudcu
V piatok predvedú obvineného pred vyšetrovacieho sudcu Spolkového súdneho dvora v Karlsruhe, ktorý rozhodne o jeho prípadnom vzatí do väzby.
Prípad je jedným zo série pribúdajúcich bezpečnostných incidentov v Nemecku, pripomína denník. V auguste sa dostali na verejnosť informácie o podozrení na ruský sklad zbraní v Brandenbursku. Bezpečnostné zložky totiž neďaleko Berlína objavili v zalesnej oblasti profesionálne vybudovanú skrýšu s dvoma nabitými strelnými zbraňami. Podľa zistení denníka Süddeutsche Zeitung mala nemecká kontrarozviedka indície, že by mohlo ísť o tajný sklad ruských spravodajských služieb.