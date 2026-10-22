Nemecká polícia zadržala Ukrajinca podozrivého zo špionáže pre Rusko: Vyzvedal tajnosti o výrobe zbraní a východnom krídle NATO
0
0
0
TASR
dnes 22. októbra 2026 o 14:50
Čas čítania 0:49

Nemecká polícia zadržala Ukrajinca podozrivého zo špionáže pre Rusko: Vyzvedal tajnosti o výrobe zbraní a východnom krídle NATO

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Nemecká polícia zadržala Ukrajinca podozrivého zo špionáže pre Rusko: Vyzvedal tajnosti o výrobe zbraní a východnom krídle NATO
Zdroj: TASR/AP/Efrem Lukatsky

Nemecké bezpečnostné zložky zadržali 53-ročného občana Ukrajiny Vadyma Y., ktorého spolková prokuratúra podozrieva zo špionáže pre ruskú tajnú službu.

TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a denníka Bild. Muž, ktorého úrady identifikovali ako Vadyma Y., údajne zhromažďoval podrobnosti o výrobe obrnených vozidiel, munície a výbušnín. Okrem toho mal zbierať aj informácie o personáli a vojenských zariadeniach v lokalitách určených na zabezpečenie východného krídla NATO.

53-ročný muž podľa informácií portálu t-online žije v meste Eisenhüttenstadt v spolkovej krajine Brandenbursko, na hranici s Poľskom. Podľa spolkovej prokuratúry okrem iného pre ruskú stranu „cielene vyťahoval informácie od osôb pôsobiacich v európskom zbrojárskom priemysle“.

Na základe zistení vyšetrovateľov bol ukrajinský občan v kontakte s ruskou tajnou službou cez sprostredkovateľa najneskôr od júla 2025. Vyšetrovanie sa začalo na základe poznatkov Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV), ktorý v Nemecku plní úlohu domácej civilnej kontrarozviedky, spresňuje Bild.

Pôjde pred sudcu

V piatok predvedú obvineného pred vyšetrovacieho sudcu Spolkového súdneho dvora v Karlsruhe, ktorý rozhodne o jeho prípadnom vzatí do väzby.

Prípad je jedným zo série pribúdajúcich bezpečnostných incidentov v Nemecku, pripomína denník. V auguste sa dostali na verejnosť informácie o podozrení na ruský sklad zbraní v Brandenbursku. Bezpečnostné zložky totiž neďaleko Berlína objavili v zalesnej oblasti profesionálne vybudovanú skrýšu s dvoma nabitými strelnými zbraňami. Podľa zistení denníka Süddeutsche Zeitung mala nemecká kontrarozviedka indície, že by mohlo ísť o tajný sklad ruských spravodajských služieb.

20. októbra 2026 o 10:47 Čas čítania 0:00 Predavač v Paríži sa postavil rabujúcemu davu. Predavač v Paríži sa postavil rabujúcemu davu.
22. októbra 2026 o 9:31 Čas čítania 0:00 V Paríži prebieha čistenie mesta V Paríži prebieha čistenie mesta
22. októbra 2026 o 6:57 Čas čítania 0:45 REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja? REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR/AP
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie Krimi Vojna na Ukrajine
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 09:45
Meteorológovia zverejnili predpoveď na zimu: Pripraviť sa musíme na úplne iné počasie, než sme čakali
Meteorológovia zverejnili predpoveď na zimu: Pripraviť sa musíme na úplne iné počasie, než sme čakali
dnes o 06:57
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
pred 2 hodinami
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
včera o 18:45
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
dnes o 08:03
Zimné bundy zatiaľ neodkladaj, no priprav sa na prekvapenie. Po Dušičkách dorazí nečakaný teplotný zvrat
Zimné bundy zatiaľ neodkladaj, no priprav sa na prekvapenie. Po Dušičkách dorazí nečakaný teplotný zvrat
dnes o 06:57
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
dnes o 09:45
Meteorológovia zverejnili predpoveď na zimu: Pripraviť sa musíme na úplne iné počasie, než sme čakali
Meteorológovia zverejnili predpoveď na zimu: Pripraviť sa musíme na úplne iné počasie, než sme čakali
pred 3 dňami
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
včera o 10:38
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
včera o 19:30
Od decembra stúpne stravné aj minimálna hodnota gastrolístkov: Pozri si nové sumy na pracovné cesty aj obed
Od decembra stúpne stravné aj minimálna hodnota gastrolístkov: Pozri si nové sumy na pracovné cesty aj obed
1
16. 10. 2026 9:09
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
Natália dostala za prácu A a zároveň FX, spor na Trnavskej univerzite rieši aj štát: „Namiesto titulu mám zničené nervy a nespím“
17. 10. 2026 10:31
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
16. 10. 2026 13:17
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
dnes o 06:57
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
18. 10. 2026 15:05
Dočkáme sa bielych Vianoc? Meteorológ upozorňuje na nevyspytateľné El Niño a možný kolaps polárneho víru
Dočkáme sa bielych Vianoc? Meteorológ upozorňuje na nevyspytateľné El Niño a možný kolaps polárneho víru
Lifestyle news
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
včera o 13:20
Nový Mercedes-AMG GT SUV ponúka agresívny dizajn s výkonom 720 koní a šialene rýchlym nabíjaním
včera o 11:40
KVÍZ: Zvládol by si dnes test z autoškoly? Otestuj sa!
pred 2 dňami
Pharrell Williams posiela Louis Vuitton na zjazdovky. Nová lyžiarska kolekcia má luxusnú 90's atmosféru
pred 3 dňami
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
16. 10. 2026 13:00
František Kabrheľ sa rozhodol politicky angažovať. Bude zbierať podpisy pre iniciatívu TARABA – ROZVOJ SLOVENSKA
15. 10. 2026 15:15
Talianska ikona v novom šate. Alfa Romeo odhalila koncept Cuorerosso s pohonom všetkých kolies a výkonom 630 koní
15. 10. 2026 11:40
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
12. 10. 2026 23:02
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
8. 10. 2026 9:44
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
6. 10. 2026 11:40
Zahraničie Všetko
Brutálny útok na diaľnici v Česku: Vodič SUV surovo zbil matku, usvedčil ho nečakaný ťah 8-ročného dievčatka
pred 2 hodinami
Brutálny útok na diaľnici v Česku: Vodič SUV surovo zbil matku, usvedčil ho nečakaný ťah 8-ročného dievčatka
Jazda s osemročnou dcérkou po českej diaľnici D6 sa pre mladú ženu zmenila na čistý teror. Vodička v úseku s prácami na ceste iba dodržiavala predpísanú rýchlosť, čo vytočilo netrpezlivého šoféra čierneho SUV.
Chcela ušetriť na oprave, zostala bez auta. Falošný mechanik jej Passat rozbil o stĺp, po náraze nemal ani vodičák
dnes o 08:50
Chcela ušetriť na oprave, zostala bez auta. Falošný mechanik jej Passat rozbil o stĺp, po náraze nemal ani vodičák
Austrálska poslankyňa prišla po brutálnom útoku autom o obe nohy. Útočník do nej pred kanceláriou vrazil dvakrát
včera o 14:15
Austrálska poslankyňa prišla po brutálnom útoku autom o obe nohy. Útočník do nej pred kanceláriou vrazil dvakrát
„Bez nás to nepôjde.“ Zelenskyj po tajných rokovaniach v Osle posiela odkaz veľmociam, mierový vyslanec USA mieri rovno do Ruska
včera o 11:14
„Bez nás to nepôjde.“ Zelenskyj po tajných rokovaniach v Osle posiela odkaz veľmociam, mierový vyslanec USA mieri rovno do Ruska
Zelenskyj pripustil zmrazenie konfliktu na frontovej línii: Žiada prímerie, diplomaciu a záruky od USA a Európy
včera o 18:00
Zelenskyj pripustil zmrazenie konfliktu na frontovej línii: Žiada prímerie, diplomaciu a záruky od USA a Európy
Musk podľa WSJ osobne obmedzil satelitný Starshield pre Ukrajinu: Znefunkčnil jej drony, Trump aj Pentagon vinu odmietajú
včera o 13:30
Musk podľa WSJ osobne obmedzil satelitný Starshield pre Ukrajinu: Znefunkčnil jej drony, Trump aj Pentagon vinu odmietajú
Ekonomika Všetko
Od januára čaká živnostníkov a podnikateľov veľká zmena. Nové povinnosti sa dotknú aj neplatiteľov DPH
pred 2 dňami
Od januára čaká živnostníkov a podnikateľov veľká zmena. Nové povinnosti sa dotknú aj neplatiteľov DPH
včera o 06:36
Nemecký priemysel prišiel o ďalšiu firmu. Lindenfarb po 74 rokoch končí, všetci zamestnanci dostali výpoveď
18. 10. 2026 7:33
Štát sľubuje pomoc s energiami, no úspora je smiešna. Rodinám ušetrí len pár eur mesačne a dosiahnu na ňu aj bohatí
Slovensko Všetko
Na Slovensku končí známy liek na silnú bolesť: ŠÚKL oznámil stopku pre injekčný Tralgit
dnes o 12:35
Na Slovensku končí známy liek na silnú bolesť: ŠÚKL oznámil stopku pre injekčný Tralgit
pred hodinou
Muž v Bratislave ubil na smrť fenku partnerky: Pomstil sa jej za odmietnutý sex, enviropolícia ho už obvinila
dnes o 11:50
Na diaľnici D1 pri Poprade sa začínajú rozsiahle opravy. Vodiči musia počítať s dopravnými obmedzeniami
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Brutálny útok na diaľnici v Česku: Vodič SUV surovo zbil matku, usvedčil ho nečakaný ťah 8-ročného dievčatka
pred 3 minútami
Brutálny útok na diaľnici v Česku: Vodič SUV surovo zbil matku, usvedčil ho nečakaný ťah 8-ročného dievčatka
Jazda s osemročnou dcérkou po českej diaľnici D6 sa pre mladú ženu zmenila na čistý teror. Vodička v úseku s prácami na ceste iba dodržiavala predpísanú rýchlosť, čo vytočilo netrpezlivého šoféra čierneho SUV.
Policajt v USA zabil v sebaobrane somára
1
dnes o 11:43
Policajt v USA zabil v sebaobrane somára
Čakáš na lacnejší byt? Zľavu môžeš vyjednať aj dnes. Analytik radí, čo na predávajúcich zaberá
dnes o 11:15
Čakáš na lacnejší byt? Zľavu môžeš vyjednať aj dnes. Analytik radí, čo na predávajúcich zaberá
V Paríži prebieha čistenie mesta
dnes o 09:31
V Paríži prebieha čistenie mesta
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
včera o 18:45
VOLEBNÁ MAPA: Kto kandiduje v tvojom meste či obci? Pozri si kompletný zoznam mien
Viac