Protikorupčný úrad zasahuje v Národnej banke Ukrajiny: Vyšetrovatelia prehľadávajú priestory aj byt zamestnanca
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TASR
dnes 21. októbra 2026 o 12:45
Čas čítania 0:22

Protikorupčný úrad zasahuje v Národnej banke Ukrajiny: Vyšetrovatelia prehľadávajú priestory aj byt zamestnanca

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Protikorupčný úrad zasahuje v Národnej banke Ukrajiny: Vyšetrovatelia prehľadávajú priestory aj byt zamestnanca
Zdroj: Pexels/Алесь Усцінаў

Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) vykonáva v stredu rozsiahle prehliadky priamo v priestoroch Národnej banky Ukrajiny (NBU) a na adrese bydliska jedného z jej pracovníkov.

Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) v stredu oznámil, že jeho príslušníci vykonávajú prehliadky v priestoroch Národnej banky Ukrajiny a v mieste bydliska jedného z jej zamestnancov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a príspevku NABU na platforme Telegram.

„Žiadna osoba nebola zadržaná ani nebolo oznámené žiadne obvinenie,“ uviedla NABU. Vyšetrovatelia vykonávajú tieto prehliadky na základe súdneho povolenia a „v súlade s platnými právnymi predpismi“.

NABU dodal, že ďalšie podrobnosti nezverejní, aby sa zachovala dôvernosť vyšetrovania.

Spomínaná banka potvrdila, že NABU vykonáva vyšetrovanie v jej priestoroch a dodala, že naďalej funguje v bežnom režime.

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