Šéf rezortu sebavedomo vyhlásil, že k štrajku nedôjde, pretože so železničiarmi už existuje predbežná dohoda.
Slová ministra dopravy Jozefa Ráža v nedeľnej relácii Na telo mali upokojiť verejnosť pred hrozbou ochromenia vlakovej dopravy, no namiesto toho vyvolali vlnu nevôle. Šéf rezortu pred kamerami tvrdil, že vedenie železníc so zamestnancami intenzívne diskutuje, riešenia sú na stole a štrajk podľa neho nehrozí, keďže došlo k predbežnej dohode.
Reakcia Odborového združenia železničiarov (OZŽ) na seba nenechala dlho čakať. Predseda Podnikového výboru OZŽ pri ŽSR Róbert Višváder vyhlásenie rázne dementoval s tým, že tvrdenie ministra sa nezakladá na pravde, v danej veci sa v tom čase neviedli žiadne rokovania a k žiadnej predbežnej dohode neprišlo, píšu Aktuality.
Dohodli sa sami so sebou? Rezort vysvetľuje trapas
Po kritike zo strany zástupcov zamestnancov sa ministerstvo dopravy pokúsilo celú situáciu uviesť na pravú mieru. Pre portál Aktuality.sk uviedlo, že slová o dohode neznamenali dohodu s odbormi, ale zhodu medzi ministerstvom a vedením Železníc Slovenskej republiky na tom, aký balík opatrení na zlepšenie pracovných podmienok zamestnancom predostrú.
Ministerstvo doplnilo, že ho mrzí, ak si niekto jeho vyjadrenia vysvetlil inak. Odborárov označilo za kľúčových partnerov a dodalo, že ponuku im oficiálne predstaví počas plánovaných rozhovorov, pričom verí, že s ňou budú spokojní. Predseda OZŽ Dávid Capik však potvrdil, že odbory o žiadnej ministerskej ponuke oficiálne informované neboli a nejasnú komunikáciu zo strany štátu si nevedia vysvetliť. Informácie očakávajú na rokovaní ku kolektívnemu vyjednávaniu.
Nulové zvýšenie miezd a pochod Bratislavou
Železničiari zatiaľ plánovanú protestnú akciu v žiadnom prípade rušiť neplánujú. Podľa odborárov je potrebné striktne odlišovať štrajkovú pohotovosť na ŽSR, ktorá pramení z doterajšieho neúspešného kolektívneho vyjednávania, a celosektorový protest, ktorý organizuje až šestnásť rôznych odborových organizácií pôsobiacich na železniciach.
Odborári vyčítajú vládnym predstaviteľom dlhodobý nezáujem o sociálny dialóg. Žiadosť o osobné stretnutie poslali ministrom dopravy a financií ešte koncom augusta, no ani jeden z nich si na nich doteraz nenašiel čas. Hlavným spúšťačom hnevu sú pritom peniaze. Železničiari odmietajú pristúpiť na tohtoročné nulové zvýšenie miezd a prekáža im, že vedenie nechce garantovať reálny rast platov ani v nasledujúcom roku.
Pokiaľ sa situácia zásadne nepohne, 12. novembra o 15:00 vyrazia nespokojní zamestnanci od bratislavskej Hlavnej stanice. V protestnom sprievode majú bok po boku kráčať rušňovodiči, dispečeri, prevádzkoví pracovníci aj zamestnanci riaditeľstva, ktorí plánujú svoje požiadavky dôrazne predostrieť priamo pred budovami ministerstva dopravy a financií.