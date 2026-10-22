Výdavky na zamestnancov majú medziročne vzrásť o viac ako miliardu eur.
Počet zamestnancov vo verejnej správe má v roku 2027 vzrásť o 2 535 ľudí na celkovo 452 672. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029, ktorý v stredu vzal na vedomie parlament.
Najviac nových zamestnancov má pribudnúť na ministerstve obrany, a to 1 815, z toho 1 300 profesionálnych vojakov. Ministerstvo vnútra plánuje posilniť svoje rady o 595 ľudí, najmä v polícii, hasičskom zbore a na okresných úradoch.
Ďalších 498 zamestnancov má pribudnúť pri projektoch financovaných z EÚ. Ministerstvo životného prostredia počíta s 260 novými pracovníkmi a rezort práce s ďalšími 200. V regionálnom školstve má pribudnúť 694 zamestnancov pre rastúci počet detí a žiakov.
Naopak, v súvislosti s ukončovaním plánu obnovy sa má počet pracovníkov znížiť o 1 505.
Na platy a ďalšie osobné výdavky zamestnancov verejnej správy má štát v roku 2027 vyčleniť 15,6 miliardy eur, čo je medziročne o 1,07 miliardy eur viac. Samotné mzdy majú predstavovať 11,3 miliardy eur.