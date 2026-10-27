Po mesiacoch diplomatického ticha prišiel nečakaný priamy kontakt medzi Západom a Moskvou.
Fínsky prezident Alexander Stubb a nórsky premiér Jonas Gahr Störe v utorok absolvovali s ruským prezidentom Vladimirom Putinom „úprimný a vecný“ telefonát o vojne na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP, Reuters a TASS.
„Diskusia bola úprimná a vecná. Sme susednými krajinami Ruska. Výsledok tejto vojny bude mať priamy dosah na našu bezpečnosť, ako aj na širšiu európsku bezpečnosť. Ukončenie vojny si vyžaduje priame rokovania,“ uviedla vo vyhlásení Stubbova kancelária s tým, že telefonát sa uskutočnil „po konzultácii s Ukrajinou“.
Zákulisná misia Trumpovho vyslanca
Lídri západoeurópskych krajín sa od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 zväčša vyhýbajú kontaktom s Putinom, uvádza Reuters. Rusko v minulosti opakovane obvinilo európske vlády z podnecovania vojny tým, že vyzbrojujú Ukrajinu a odmietajú rokovania s Kremľom.
Störe a Stubb sa minulý týždeň v nórskom Osle stretli s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a vyslancom amerického prezidenta Donalda Trumpa Steveom Witkoffom, ktorý následne odcestoval do Petrohradu na rokovania s Putinom.
Po stretnutí Witkoffa s Putinom Kremeľ oznámil, že Rusko je od novembra ochotné obnoviť sprostredkované rokovania s Ukrajinou. Naposledy sa uskutočnili ešte vo februári, teraz sa majú konať v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch.
Putin: Na Donbas zabudnite
Ruský prezident Vladimir Putin v telefonáte s fínskym prezidentom Alexandrom Stubbom a nórskym premiérom Jonasom Gahrom Störem povedal, že Rusko nebude robiť žiadne ústupky vo svojom cieli obsadiť celý východoukrajinský región Donbas. S odvolaním sa na zdroj blízky Kremľu to napísala agentúra Reuters, informuje TASR.
Viac než štyri roky od začiatku invázie na Ukrajinu okupuje Rusko niečo medzi 18 až 20 percentami jej územia. Zahŕňa to Krymský polostrov a časti priemyselného Donbasu, z ktorého Moskva plne ovláda iba Luhanskú oblasť, ale požaduje, aby sa Ukrajinci stiahli aj zo zvyšku Doneckej oblasti, ktorú ruské sily zatiaľ celú nedobyli a pod kontrolou majú asi 80 percent jej územia.
Dobytie Donbasu je deklarovaným cieľom Kremľa od spustenia invázie aj jeho podmienkou pre uzavretie akejkoľvek mierovej dohody s Ukrajinou. Z vyjadrenia zdroja citovaného Reuters vyplýva, že Putin sa tohto cieľa nemieni vzdať. Lídri severských krajín na to údajne reagovali tým, že je potrebné dosiahnuť „spravodlivý“ mier.
Ani Kremeľ vo vyhlásení o telefonáte podľa Reuters nenaznačil, že by Putin prejavil akýkoľvek ústup od svojich doterajších požiadaviek. Podľa vyhlásenia zdôraznil, že „dosiahnutie spravodlivého a dlhodobého mieru“ je možné len vtedy, ak sa „v plnej miere a bezpodmienečne zohľadnia legitímne záujmy Ruskej federácie“. Poukázal takisto na „konfrontačnú politiku krajín EÚ a NATO, ktorá prispieva k predlžovaniu bojov“.