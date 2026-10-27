Viac ako mesiac trvajúce študentské blokády a pouličné demonštrácie vo Francúzsku priniesli prvé veľké výsledky.
Tlak francúzskych stredoškolákov, ktorí už vyše mesiaca organizujú protestné pochody a blokády škôl, prinútil kabinet v Paríži konať. Minister školstva Édouard Geffray po rokovaniach so zástupcami študentov a stredoškolských odborov predstavil zásadné reformné kroky podporené masívnymi financiami.
Základom vládneho plánu je investícia vo výške štyroch miliárd eur priamo do obnovy a modernizácie školských budov. Ďalšie štyri miliardy eur vo forme nízkoúrokových úverov ponúkne štát jednotlivým regiónom, ktoré majú stredné školy pod palcom. Kabinet pri rozhodovaní vychádzal z vládneho prieskumu s vyše 101-tisíc podnetmi od verejnosti, kde ľudia najčastejšie kritizovali zlé rozvrhnutie vyučovacích hodín (71,4 %), katastrofálny stav budov (56,3 %) a chýbajúce zastupovanie pedagógov (31,1 %).
Stopka preplneným triedam a 500 nových učiteľov
Jednou z najvýraznejších noviniek je zavedenie prísneho limitu počtu študentov. V triedach prvého ročníka stredných škôl bude môcť sedieť najviac 28 žiakov. Pravidlo začne platiť v školskom roku 2027/2028 v polovici najviac znevýhodnených škôl a od septembra 2028 sa rozšíri do všetkých tried po celej krajine.
Zmeny nastanú aj v učiteľských zboroch:
- Vláda kompletne zrušila plánované rušenie 836 pedagogických miest na druhom stupni.
- Namiesto škrtov vytvorí 500 úplne nových učiteľských pozícií vyhradených pre stredné školy.
- Ministerstvo chce zredukovať stresujúce priebežné známkovanie, ktoré študentom zbytočne komplikuje maturitné vysvedčenia, a plánuje zoškrtať neprehľadný systém s viac ako 300 voliteľnými kombináciami odborných predmetov.
Koniec obávaného systému Parcoursup
Zásadný oznam prišiel aj pre budúcich vysokoškolákov. Minister pre vysoké školstvo Philippe Baptiste potvrdil koniec celonárodnej platformy Parcoursup, cez ktorú sa uchádzači hlásia na univerzity. Systém dlhodobo čelí tvrdej kritike za netransparentnosť prijímacieho konania, diskriminačné rozdiely a obrovský stres z čakania na výsledky.
Platformu v roku 2027 čakajú hĺbkové úpravy a od roku 2028 ju definitívne nahradí úplne nový systém prihlasovania. Dvojfázovú reformu vysvetlila vláda nutnosťou legislatívnych zmien v zákonoch.
Študenti cítia silu a v protestoch nepoľavia
Hoci študentské organizácie prijali vládne ústupky pozitívne, kabinetu vyčítajú chýbajúce riešenia ohľadom celkového počtu miest na univerzitách a v perspektívnych študijných odboroch.
Predstavitelia študentov sa po rokovaní s premiérom Sébastienom Lecornuom zhodli, že vláda ustupuje len zo strachu pred silou protestov v uliciach. Organizácia Les Lycéens! preto odmieta zložiť zbrane a vyzýva stredoškolákov na účasť na ďalších demonštráciách naplánovaných na 31. októbra a 5. novembra.