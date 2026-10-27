Vodiči aj chodci na strednom a východnom Slovensku by mali zbystriť pozornosť a prispôsobiť jazdu podmienkam.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred zhoršenými poveternostnými podmienkami na strednom a východnom Slovensku. Pre prevažnú väčšinu okresov v týchto regiónoch platia výstrahy 1. stupňa pred výskytom hustých hmiel do 10:00.
V dotknutých oblastiach sa očakáva dohľadnosť znížená na 50 až 200 metrov. Takéto podmienky predstavujú zvýšené riziko najmä v cestnej doprave, kde znížená viditeľnosť predlžuje reakčný čas a zvyšuje riziko nehôd.
Polícia aj meteorológovia apelujú na vodičov, aby v zahmlených úsekoch znížili rýchlosť, nezabúdali na správne používanie hmlových svetiel (a ich včasné vypnutie pri jazde v kolóne) a udržiavali si bezpečný odstup od vpredu idúcich áut.