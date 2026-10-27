Katolícka cirkev v New Yorku spečatila jednu z najväčších kompenzačných dohôd v histórii Spojených štátov.
Arcidiecéza New York a právnici približne 1300 ľudí, ktorí nahlásili sexuálne zneužívanie duchovnými, sa dohodli na urovnaní vzájomných právnych nárokov. V rámci dohody im katolícka cirkev vyplatí viac ako 800 miliónov dolárov. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a Vatican News.
Dohoda bude formálne podpísaná začiatkom novembra a ukončí dlhoročné súdne spory. Katolícka cirkev v Spojených štátoch sa už od začiatku 21. storočia zmieta v škandáloch týkajúcich sa sexuálneho zneužívania.
„Sme na prahu chvíle, kedy budeme môcť – s Božou pomocou – priniesť istú mieru uzdravenia a zmierenia všetkým obetiam, ktoré prežili toto utrpenie,“ napísal v sobotu 24. októbra newyorský arcibiskup Ronald Hicks v e-maile svojim kňazom a arcidiecéza ho poskytla aj agentúre AFP.
Systémové utajovanie a prekladanie kňazov
Podľa denníka The New York Times získa každá z približne 1300 obetí najmenej 250.000 dolárov. Suma môže byť v závislosti od závažnosti prežitého zneužívania vyššia.
V roku 2019 štát New York zákonom predĺžil lehotu pre obete sexuálneho zneužívania detí na podanie občianskoprávnych žalôb do 55 rokov. Zároveň dočasne umožnil starším obetiam podať žalobu.
Arcidiecéza New York (Manhattan, Staten Island, Bronx a niekoľko okresov severne od mesta) sa po vyrovnaní bude môcť „opäť naplno sústrediť na svoje poslanie: hlásanie evanjelia, uzdravovanie chorých, starostlivosť o chudobných a núdznych, prijímanie cudzincov a vzdelávanie našich detí,“ uvádza sa v Hicksovom e-maile.
Nového arcibiskupa vysvätil minulý rok pápež Lev XIV. Jeho predchodca vplyvný konzervatívny kardinál Timothy Dolan ešte pred svojím odchodom oznámil vytvorenie fondu v hodnote 300 miliónov dolárov na odškodnenie obetí sexuálneho zneužívania.
Séria novinárskych vyšetrovaní v prvom desaťročí 21. storočia odhalila, že katolícki kňazi v Spojených štátoch sa v priebehu niekoľkých desaťročí dopustili sexuálneho zneužívania tisícov detí. Vyšlo tiež najavo, že cirkevná hierarchia o mnohých prípadoch vedela, ale často ich utajovala. Nadriadení tiež previnilých kňazov prekladali na iné miesta namiesto toho, aby tieto prípady nahlásili civilným úradom.
Navrhovaná dohoda je druhou najväčšou týkajúcou sa katolíckej diecézy v Spojených štátoch po dohode vo výške 880 miliónov dolárov, ktorú dosiahla arcidiecéza Los Angeles v roku 2024.
V júni 2025 aj arcidiecéza San Francisco oznámila dohodu o vyplatení 395 miliónov dolárov pre približne 530 obetí sexuálneho zneužívania.