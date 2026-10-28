Kremeľ podniká ďalší radikálny krok v snahe zvrátiť prehlbujúcu sa demografickú krízu.
Prezident Vladimir Putin vydal pokyn ruskej vláde, aby sa upravili výsledky vyhľadávania na internete pre dopyty týkajúce sa potratov. Používateľom sa majú pri vyhľadávaní informácií o potratoch zobrazovať odkazy na webové stránky, ktoré ženám ponúkajú „sociálnu podporu“ pre tehotenstvo, uvádza sa na webovej stránke Kremľa. Píše o tom TASR podľa denníka The Moscow Times.
Za implementáciu nariadenia je zodpovedný premiér Michail Mišustin s termínom do 15. decembra 2026. Túto iniciatívu predtým navrhla aj predsedníčka Rady federácie (hornej komory ruského parlamentu) Valentina Matvijenková.
Rusi vymierajú
Pôrodnosť v krajine neustále klesá a Putin už v septembri 2024 vyzýval na jej zvýšenie, aby sa riešil nedostatok pracovnej sily. „Musíme zvýšiť pôrodnosť a vytvoriť podmienky pre ľudí, aby mali veľké rodiny. Aby sa stalo módou mať veľa detí, ako to kedysi bolo v Rusku – sedem alebo desať ľudí v rodinách,“ povedal prezident na Východnom ekonomickom fóre vo Vladivostoku.
Na prirodzenú obnovu populácie je potrebná celková miera plodnosti (TFR) 2,1 dieťaťa na ženu. Podľa údajov štátneho štatistického úradu (Rosstat) v roku 2025 TFR klesla na 1,361 a v mestách dokonca 1,327.
Žiadny potrat, „negatívna voľba tehotenstva“
V rámci snahy o zvýšenie pôrodnosti prokuratúra podáva žaloby na zablokovanie materiálov o ukončení tehotenstva a súdy už niektorým vyhoveli. V roku 2025 sa tiež začalo utlmovať slovo „potrat“ v štátnej televízii a úrady ho v dokumentoch nahradili eufemizmom „negatívna voľba tehotenstva“.
Kampaň proti potratom zosilnela po vypuknutí vojny na Ukrajine. Odvtedy tridsať ruských regiónov prijalo miestne právne predpisy zakazujúce „vyvolávanie potratov“. Ruské ministerstvo zdravotníctva tiež sprísnilo podmienky pre vykonávanie zákroku v nemocniciach. Podľa jeho údajov vzrástol pozitívny vplyv tzv. predpotratového poradenstva a do konca roka 2025 sa počet potratov znížil o päť percent na 321-tisíc.
Potraty v Sovietskom zväze
Sovietske Rusko ako prvý štát na svete dekrétom „O umelom prerušení tehotenstva“ v novembri 1920 legalizovalo potrat na požiadanie ženy. V roku 1936 Stalinov režim potraty takmer úplne zakázal, ich ilegálne počty však prudko stúpli. Opäť boli plne legalizované v novembri 1955 dekrétom Prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR.
V ZSSR sa stali hlavnou metódou plánovania rodičovstva, pretože antikoncepcia bola málo dostupná a nekvalitná. V niektorých obdobiach to bolo až niekoľko miliónov ročne.