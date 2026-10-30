Letisko v talianskom Neapole bude pre rekonštrukciu celý mesiac zatvorené.
Letisko v talianskom Neapole bude od 1. do 30. novembra úplne zatvorené. Dôvodom je rozsiahla rekonštrukcia vzletových a pristávacích dráh. Počas uzávery nebudú možné žiadne prílety ani odlety, informuje agentúra ANSA.
Niektoré lety presmerujú na neďaleké letisko v Salerne, odkiaľ bude do Neapola premávať autobusová doprava osemkrát denne.
Uzávera ovplyvní aj cestujúcich zo Slovenska. Letecké spoločnosti Ryanair a Wizz Air počas novembra nebudú prevádzkovať priame lety medzi Bratislavou a Neapolom.
Podľa hovorkyne bratislavského letiska Veroniky Demovičovej sa priame spojenia obnovia začiatkom decembra. Obaja dopravcovia plánujú lety trikrát týždenne.