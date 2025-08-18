O titul Lekárnik roka 2025 súťaží 48 kandidátov, z ktorých 10 finalistov vyberie odborná porota.
- O cenu Lekárnik roka 2025 súťaží 48 farmaceutov a farmaceutiek.
- Odborná porota zložená z ôsmich členov vyberie desať finalistov. Ocenenia budú udelené v dvoch kategóriách: Cena odbornej poroty a Cena verejnosti.
- Zo všetkých nominovaných je 33 žien. Kandidáti pochádzajú z celého Slovenska, najmä z Bratislavy, Košíc a Banskej Bystrice.
Citát: „Som veľmi rád, že počet kandidátov sa oproti vlaňajšku zvýšil. Kým vlani sme ich mali 37, dnes je ich už 48,“ povedal Jaroslav Kypr, predseda Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární (APSL) a člen poroty.
Širší kontext: Porota bude pri výbere finalistov posudzovať odborné vedomosti a zručnosti, prínos k rozvoju farmaceutickej praxe a účasť na vzdelávacích a výskumných aktivitách. Dôležitá bude aj kvalita poskytovaných služieb a profesionálny príbeh v oblasti farmaceutickej kariéry.
Široká verejnosť sa bude môcť zapojiť do hlasovania pre Cenu verejnosti elektronicky. Víťaza kategórie Cena odbornej poroty vyberú odborníci. Výsledky budú vyhlásené na slávnostnom galavečere. Anketu organizuje APSL a odborným garantom je Slovenská lekárnická komora. Ministerstvo zdravotníctva SR prevzalo nad ňou záštitu.
