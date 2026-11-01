V Srbsku zatkli blízkeho spojenca Vučiča. Šéf kriminálnej polície čelí vážnym obvineniam
0
0
0
TASR
dnes 1. novembra 2026 o 16:00
Čas čítania 1:00

V Srbsku zatkli blízkeho spojenca Vučiča. Šéf kriminálnej polície čelí vážnym obvineniam

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
V Srbsku zatkli blízkeho spojenca Vučiča. Šéf kriminálnej polície čelí vážnym obvineniam
Zdroj: TASR - Martin Medňanský

Podľa agentúry Tanjug prokuratúra Kričaka podozrieva z marenia a manipulácie vyšetrovania vraždy spojenej s organizovaným zločinom.

Srbské orgány v nedeľu zatkli šéfa kriminálnej polície Marka Kričaka, ktorého obvinili zo zneužitia právomoci. Prokuratúra nariadila zatknutie Kričaka aj jeho zástupcu týždeň po parlamentných voľbách, ktoré viedli k ukončeniu 14-ročného pôsobenia vládnucej Srbskej pokrokovej strany (SNS) exprezidenta Aleksandara Vučiča pri moci. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.


V predčasných voľbách 25. októbra získalo opozičné hnutie Študentská kandidátka (Studentska lista) jasnú väčšinu parlamentných kresiel. Vládny tábor vedený Vučičom tak skončil v opozícii.


Hoci k odovzdaniu moci zatiaľ nedošlo, oporné piliere Vučičovho systému už vykazujú známky oslabovania, konštatovala DPA. Najnovším prípadom je zatknutie vysokopostaveného policajného funkcionára, ktorý bol považovaný za jedného z najbližších spojencov bývalého prezidenta.


Podľa agentúry Tanjug prokuratúra Kričaka podozrieva z marenia a manipulácie vyšetrovania vraždy spojenej s organizovaným zločinom. Údajne mal pozmeňovať dôkazy tak, aby prokuratúra stiahla obvinenia z napomáhania k vražde.

7. októbra 2026 o 13:53 Čas čítania 3:16 KOMENTÁR: Diplomovka zmenila môj pohľad na Izrael a Palestínu. Teror Hamasu nemôže ospravedlniť masové zabíjanie v Gaze KOMENTÁR: Diplomovka zmenila môj pohľad na Izrael a Palestínu. Teror Hamasu nemôže ospravedlniť masové zabíjanie v Gaze


Kričak pracoval pôvodne ako predajca automobilov, neskôr ho prijali do srbskej Bezpečnostno-informačnej agentúry (BIA), kde podľa DPA pôsobil ako lojálny podporovateľ Vučičovej SNS. Od júla 2023 velil Jednotke osobnej ochrany srbskej polície (JZO), ktorej úlohou je zaisťovať bezpečnosť domácich a zahraničných predstaviteľov, ako aj kľúčových štátnych objektov. Koncom roka 2025 ho vymenovali za šéfa srbskej kriminálnej polície.


Podľa agentúry Tanjug prokuratúra Kričaka obvinila aj z hrubého zaobchádzania s pokojnými demonštrantmi a ich zastrašovania. V auguste 2025 mali príslušníci JZO uniesť skupinu vysokoškolských študentov a odviesť ich do suterénu vládnej budovy v Belehrade. Kričak, ktorý v tom čase jednotke velil, údajne osobne viedol túto operáciu, napadol jednu zo študentiek a vyhrážal sa jej znásilnením.

1. novembra 2026 o 10:02 Čas čítania 1:29 Čo sa deje v Poľsku okolo Ústavného súdu: Spor prerástol do protestov a zatýkania. Tusk ostro kritizuje opozíciu aj prezidenta Čo sa deje v Poľsku okolo Ústavného súdu: Spor prerástol do protestov a zatýkania. Tusk ostro kritizuje opozíciu aj prezidenta
31. októbra 2026 o 13:01 Čas čítania 1:26 V Paríži zadebňujú výklady, do ulíc vyjde 70-tisíc policajtov. Francúzsko sa obáva ďalších nepokojov V Paríži zadebňujú výklady, do ulíc vyjde 70-tisíc policajtov. Francúzsko sa obáva ďalších nepokojov
27. októbra 2026 o 12:35 Čas čítania 1:20 Surová vražda v Karvinej: Mladíka poleptali žieravinou, v agónii ho nechali sedem hodín Surová vražda v Karvinej: Mladíka poleptali žieravinou, v agónii ho nechali sedem hodín
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR - Martin Medňanský
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie Zahraničie
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 3 hodinami
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
včera o 15:16
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
dnes o 09:16
Máš hypotéku? Priprav sa na vyššie splátky. Analytik upozorňuje na ďalšie zdražovanie
Máš hypotéku? Priprav sa na vyššie splátky. Analytik upozorňuje na ďalšie zdražovanie
dnes o 12:14
Zajtra nás čaká nezvyčajné vesmírne divadlo: Mesiac, Jupiter aj Mars vytvoria na rannej oblohe jedinečnú zostavu
Zajtra nás čaká nezvyčajné vesmírne divadlo: Mesiac, Jupiter aj Mars vytvoria na rannej oblohe jedinečnú zostavu
dnes o 15:17
Ako zamestnanec môžeš od štátu získať až 150 eur mesačne. Musíš však splniť jednu dôležitú podmienku
Ako zamestnanec môžeš od štátu získať až 150 eur mesačne. Musíš však splniť jednu dôležitú podmienku
včera o 15:16
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
včera o 14:31
Ako budú otvorené obchody na Dušičky? Pozri si, kde nakúpiš 1. novembra
Ako budú otvorené obchody na Dušičky? Pozri si, kde nakúpiš 1. novembra
pred 3 hodinami
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
včera o 16:46
Pri Trnave môže vzniknúť až 600 nových pracovných miest. Investor plánuje areál za 30 miliónov eur
Pri Trnave môže vzniknúť až 600 nových pracovných miest. Investor plánuje areál za 30 miliónov eur
dnes o 09:16
Máš hypotéku? Priprav sa na vyššie splátky. Analytik upozorňuje na ďalšie zdražovanie
Máš hypotéku? Priprav sa na vyššie splátky. Analytik upozorňuje na ďalšie zdražovanie
25. 10. 2026 13:18
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
pred 3 dňami
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
28. 10. 2026 10:18
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
1
27. 10. 2026 11:42
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
25. 10. 2026 6:52
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Lifestyle news
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
včera o 13:30
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
pred 3 dňami
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
pred 3 dňami
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
21. 10. 2026 13:20
Nový Mercedes-AMG GT SUV ponúka agresívny dizajn s výkonom 720 koní a šialene rýchlym nabíjaním
21. 10. 2026 11:40
KVÍZ: Zvládol by si dnes test z autoškoly? Otestuj sa!
20. 10. 2026 15:00
Pharrell Williams posiela Louis Vuitton na zjazdovky. Nová lyžiarska kolekcia má luxusnú 90's atmosféru
19. 10. 2026 9:53
Porsche odhalilo koncept Mission S. Novinka má motor v strede a kašle na obrovské displeje
16. 10. 2026 13:00
Zahraničie Všetko
Tragédia v luxusnom hoteli v Indii: V bazéne zomrel Slovák aj člen posádky Lufthansa
včera o 17:43
Tragédia v luxusnom hoteli v Indii: V bazéne zomrel Slovák aj člen posádky Lufthansa
Slovenský občan podľa spomínaného indického denníka pracoval ako projektový manažér spoločnosti IBM.
V Tatrách sa šíri nebezpečný trend: Maskovaní turisti riskujú životy a svojimi výstupmi sa chvália na internete
pred 2 dňami
V Tatrách sa šíri nebezpečný trend: Maskovaní turisti riskujú životy a svojimi výstupmi sa chvália na internete
V Paríži zadebňujú výklady, do ulíc vyjde 70-tisíc policajtov. Francúzsko sa obáva ďalších nepokojov
včera o 13:01
V Paríži zadebňujú výklady, do ulíc vyjde 70-tisíc policajtov. Francúzsko sa obáva ďalších nepokojov
Nové pravidlá Ryanairu ovplyvnia tisíce cestujúcich: Od novembra sa skracuje čas na odovzdanie batožiny
pred 2 dňami
Nové pravidlá Ryanairu ovplyvnia tisíce cestujúcich: Od novembra sa skracuje čas na odovzdanie batožiny
Jednu z najväčších kryptobúrz na svete Binance zasiahol masívny hackerský útok. Útočníci mohli ukradnúť takmer 6 miliárd dolárov
pred 2 dňami
Jednu z najväčších kryptobúrz na svete Binance zasiahol masívny hackerský útok. Útočníci mohli ukradnúť takmer 6 miliárd dolárov
Čo sa deje v Poľsku okolo Ústavného súdu: Spor prerástol do protestov a zatýkania. Tusk ostro kritizuje opozíciu aj prezidenta
dnes o 10:02
Čo sa deje v Poľsku okolo Ústavného súdu: Spor prerástol do protestov a zatýkania. Tusk ostro kritizuje opozíciu aj prezidenta
Zahraničie Všetko
Tragédia v luxusnom hoteli v Indii: V bazéne zomrel Slovák aj člen posádky Lufthansa
včera o 17:43
Tragédia v luxusnom hoteli v Indii: V bazéne zomrel Slovák aj člen posádky Lufthansa
pred 2 dňami
V Tatrách sa šíri nebezpečný trend: Maskovaní turisti riskujú životy a svojimi výstupmi sa chvália na internete
včera o 13:01
V Paríži zadebňujú výklady, do ulíc vyjde 70-tisíc policajtov. Francúzsko sa obáva ďalších nepokojov
Slovensko Všetko
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
pred 3 hodinami
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
dnes o 14:29
Máš ho doma? KiK sťahuje z predaja pohár za jedno euro. Môže obsahovať nebezpečné množstvo ťažkých kovov
dnes o 12:14
Zajtra nás čaká nezvyčajné vesmírne divadlo: Mesiac, Jupiter aj Mars vytvoria na rannej oblohe jedinečnú zostavu
Ekonomika Všetko
Až 1000 eur mesačne k štátnemu dôchodu? Stačí spraviť toto rozhodnutie
pred 3 dňami
Až 1000 eur mesačne k štátnemu dôchodu? Stačí spraviť toto rozhodnutie
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: Tesco predáva na Slovensku všetky svoje predajne. Kupuje ich skupina, ktorá stojí za Albertom
včera o 14:31
Ako budú otvorené obchody na Dušičky? Pozri si, kde nakúpiš 1. novembra

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Meme bitka
pred 2 dňami
Meme bitka
Opozícia organizuje protest
Nový volebný prieskum ukázal zmeny v podpore strán. PS vedie pred Smerom, do parlamentu by sa dostalo osem strán
1
pred 2 dňami
Nový volebný prieskum ukázal zmeny v podpore strán. PS vedie pred Smerom, do parlamentu by sa dostalo osem strán
Scammerov zbalila polícia
pred 2 dňami
Scammerov zbalila polícia
VYSVETĽUJEME: Nakupuješ na Temu, Sheine či AliExpresse? Takto sa vyhneš novému poplatku za balíky
pred 2 dňami
VYSVETĽUJEME: Nakupuješ na Temu, Sheine či AliExpresse? Takto sa vyhneš novému poplatku za balíky
Tesco predáva na Slovensku všetky svoje predajne. Kupuje ich skupina, ktorá stojí za Albertom
pred 2 dňami
Tesco predáva na Slovensku všetky svoje predajne. Kupuje ich skupina, ktorá stojí za Albertom
Viac