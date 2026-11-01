Podľa agentúry Tanjug prokuratúra Kričaka podozrieva z marenia a manipulácie vyšetrovania vraždy spojenej s organizovaným zločinom.
Srbské orgány v nedeľu zatkli šéfa kriminálnej polície Marka Kričaka, ktorého obvinili zo zneužitia právomoci. Prokuratúra nariadila zatknutie Kričaka aj jeho zástupcu týždeň po parlamentných voľbách, ktoré viedli k ukončeniu 14-ročného pôsobenia vládnucej Srbskej pokrokovej strany (SNS) exprezidenta Aleksandara Vučiča pri moci. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.
V predčasných voľbách 25. októbra získalo opozičné hnutie Študentská kandidátka (Studentska lista) jasnú väčšinu parlamentných kresiel. Vládny tábor vedený Vučičom tak skončil v opozícii.
Hoci k odovzdaniu moci zatiaľ nedošlo, oporné piliere Vučičovho systému už vykazujú známky oslabovania, konštatovala DPA. Najnovším prípadom je zatknutie vysokopostaveného policajného funkcionára, ktorý bol považovaný za jedného z najbližších spojencov bývalého prezidenta.
Podľa agentúry Tanjug prokuratúra Kričaka podozrieva z marenia a manipulácie vyšetrovania vraždy spojenej s organizovaným zločinom. Údajne mal pozmeňovať dôkazy tak, aby prokuratúra stiahla obvinenia z napomáhania k vražde.
Kričak pracoval pôvodne ako predajca automobilov, neskôr ho prijali do srbskej Bezpečnostno-informačnej agentúry (BIA), kde podľa DPA pôsobil ako lojálny podporovateľ Vučičovej SNS. Od júla 2023 velil Jednotke osobnej ochrany srbskej polície (JZO), ktorej úlohou je zaisťovať bezpečnosť domácich a zahraničných predstaviteľov, ako aj kľúčových štátnych objektov. Koncom roka 2025 ho vymenovali za šéfa srbskej kriminálnej polície.
Podľa agentúry Tanjug prokuratúra Kričaka obvinila aj z hrubého zaobchádzania s pokojnými demonštrantmi a ich zastrašovania. V auguste 2025 mali príslušníci JZO uniesť skupinu vysokoškolských študentov a odviesť ich do suterénu vládnej budovy v Belehrade. Kričak, ktorý v tom čase jednotke velil, údajne osobne viedol túto operáciu, napadol jednu zo študentiek a vyhrážal sa jej znásilnením.